快訊

蝦皮智取店門反鎖103歲老翁倒臥在地 警到場揭心酸原因

蘇聯曾拉攏中華民國近10年 蔣經國「不為所動」拒之

汪小菲「準老婆」Mandy被疑結過婚 婚禮照被挖出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

興雅國中親師空間 有如星巴克

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
興雅國中將原是教師會使用空間，打造出咖啡廳氣氛。圖／興雅國中提供
興雅國中將原是教師會使用空間，打造出咖啡廳氣氛。圖／興雅國中提供

為讓親師有更良好的溝通管道，北市信義區興雅國中3年前將教師會空間改造，打造出咖啡廳氣氛，讓親師在溫暖環境對談，更被封為「星巴克」等級空間。校長劉增銘表示，近年校園專科教室、合作社也都陸續改善完成，總體花費快破億，但認為必要且值得，「盼師生都能喜歡自己的學校，以興雅國中為榮。」

劉增銘說，這次改造的空間原是教師會使用，為了解決蚊蟲、老鼠等問題，花了40、50萬改善，加上家長會友情贊助免費設計，現在教室是一處複合式空間，有沙發座椅、茶水等，當家長來學校會談，雙方在舒適空間，邊喝咖啡邊討論，雙方能心平氣和討論孩子的教育方針，親師關係更密切良好，有狀況學生也有顯著下降。

該空間除了作親師晤談外，也設有投影機、螢幕等設備，當有專業教授、講師來校與老師分享，也能在這個空間研討，讓教室不僅只有晤談功能，而是複合式多元空間。甚至後方還有烤箱、電鍋、微波爐，老師平時面對教課、學生問題等相當辛苦，中午也可以利用空間好好放鬆，聊天、吃飯等。

劉增銘強調，他到興雅國中當校長7年時間，一直都希望讓學生、老師有好的環境，除了改善專任教室、圖書館、合作社，「盼師生都能喜歡自己的學校，以興雅國中為榮。」

興雅國中校長劉增銘表示，一直都希望讓學生、老師有好的環境，以興雅國中為榮。圖／興雅國中提供
興雅國中校長劉增銘表示，一直都希望讓學生、老師有好的環境，以興雅國中為榮。圖／興雅國中提供

咖啡廳 教室 教師

延伸閱讀

打造校園「星巴克」 北市興雅國中耗資50萬為親師溝通空間加分

補助建置校園親師晤談空間 北市教育局：盼減校安事件

星巴克「買一送一」這次連續4天！憑社群截圖享優惠

星巴克「買一送一」來了！ 限時4天截圖春日花瓣享「特大杯」優惠　台南燈會星巴克特色商品快收藏

相關新聞

要求8成家長同意！新北營養午餐調價門檻「全台最高」 教育局下修到7成

萬物齊漲，新北市各校營養午餐價格每餐落在50至60元，教育局規定需8成家長同意才能漲價，門檻全台最高，導致部分業者無法漲...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

台南學童喜見乳牛坐旋轉木馬 反思鮮奶夠「鮮」嗎

台南大學USR乳牛主題課程「以牛的角度思考」動物福利議題，邀請南大附小和建功國小校際共學。師生昨造訪嘉義大學動物試驗場學...

興雅國中親師空間 有如星巴克

為讓親師有更良好的溝通管道，北市信義區興雅國中3年前將教師會空間改造，打造出咖啡廳氣氛，讓親師在溫暖環境對談，更被封為「...

親師交流！教室變身溫暖空間 喝咖啡聊近況

近日校安事件頻傳，家長對於孩子在校內狀況也更加關心，北市教育局每校增加至兩名保全，今年起國中小試辦親師交流計畫，協助學校...

新北營養午餐調價 家長同意門檻降至7成

萬物齊漲，新北營養午餐調價的家長同意門檻原本要8成，全台最高，有廠商評估不合算放棄投標，教育局本學期起同意降為7成，業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。