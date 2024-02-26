興雅國中親師空間 有如星巴克

為讓親師有更良好的溝通管道，北市信義區興雅國中3年前將教師會空間改造，打造出咖啡廳氣氛，讓親師在溫暖環境對談，更被封為「星巴克」等級空間。校長劉增銘表示，近年校園專科教室、合作社也都陸續改善完成，總體花費快破億，但認為必要且值得，「盼師生都能喜歡自己的學校，以興雅國中為榮。」

劉增銘說，這次改造的空間原是教師會使用，為了解決蚊蟲、老鼠等問題，花了40、50萬改善，加上家長會友情贊助免費設計，現在教室是一處複合式空間，有沙發座椅、茶水等，當家長來學校會談，雙方在舒適空間，邊喝咖啡邊討論，雙方能心平氣和討論孩子的教育方針，親師關係更密切良好，有狀況學生也有顯著下降。

該空間除了作親師晤談外，也設有投影機、螢幕等設備，當有專業教授、講師來校與老師分享，也能在這個空間研討，讓教室不僅只有晤談功能，而是複合式多元空間。甚至後方還有烤箱、電鍋、微波爐，老師平時面對教課、學生問題等相當辛苦，中午也可以利用空間好好放鬆，聊天、吃飯等。