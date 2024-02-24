推台語主流化 文化部補助台語Podcast網路社群影音

為響應聯合國2月21日世界母語日，文化部今在華山1914文化創意產業園區舉辦「2024世界母語日—Tâigí FLOW生活節」，文化部長史哲致詞時說，為推動台語主流化，文化部去年編列預算補助地方政府，讓圖書館辦理台語爸媽說故事、支持劇團以台語演出等，今年更進一步將補助擴及Podcast等網路社群影音內容。他認為，現在是最關鍵的一條路，讓台灣每一個人都可以說不一樣的語言，展性台灣的多元性。

今日活動現場由紙風車劇團「巫頂環遊世界」為台語生活節揭開序幕，許多家庭、小朋友坐滿整個華山劇場草坪。史哲指出，行政院於2022年正式投入5年、321億元預算推動「國家語言整體發展方案」，文化部在過去1年編列預算補助地方政府，讓圖書館辦理台語爸媽說故事，以及支持劇團以一定比例台語演出等，今年更進一步補助Podcast等網路社群台語影音節目。

此外，文化部也將與momo親子台、東森幼幼台及公視台語台等合作，除增加本土自製兒童節目，也鼓勵國外節目加入台語配音。史哲說，現在是最關鍵的一條路，台灣擁有最多元及自由的環境，而多元就展現在每一個人都可以說不一樣的語言，「這條路我們一定要繼續往前走」。

公視台語台、東森幼幼台及momo親子台今也在現場宣布，將共同推進兒少節目台語主流化內容的開發、產製、人才培訓等面向合作，與文化部簽定共同合作意向書，公私協力建置兒少媒體友善台語學習環境。