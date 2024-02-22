兄妹每天學習只睡6.5小時 他揭恐怖比較心態：白領家長易掉坑

台北市一對國小兄妹檔每天一早學習到深夜、只睡6.5小時的日程曝光後，受到教育界的關注。部落客王立對此指出，學優跟資優不一樣，緊湊的時間安排實際上對學習不利，他分析台灣目前的能力分班制度已經演變成「分校」，其中白領家長很容易掉坑，不僅相信私校教得好，又會和其他人比較，讓小孩陷入補習補不完的狀態。

王立在臉書粉專《王立第二戰研所》發文點出學優跟資優之間的區別，資優是放在那邊都會長很好，資優生的腦袋構造跟一般人不一樣，硬教教不出來，除非他自願被教。而學優可以練，「大部分我們看到成績優異者，皆屬於學優。要講更難聽些，許多台清交的高手，也是比較厲害的學優。要畫下那條線很困難，因為資優也可分等級，資質好的學優跟沒那麼厲害的資優，表現上是差不多的。」他強調資優跟未來表現沒絕對關聯，走錯路一樣會孤獨搖擺。

不過他認為即使想培養學優，時間表這麼緊湊，其實對學習是不利的，「學習要張弛有度，不然學校為何要排下課時間。」至於為何有人會覺得要去學一大堆東西，難道是教改失敗？他則回應「呃，對，很失敗，家長的教育失敗。」

王立解釋，有些私立中學會積極物色小學成績優異生進去，從小篩選建北種子，壓力不大才有鬼。家長看到成績單，問那個排名，一定開始懷疑人生，「啊這不就我們以前能力分班，只是現在變成分校」。他特別指出，白領階級家長很容易掉坑，因為相信私校教得好，忘記自己身教本就不差，「一群從小訓練有素，讀書習慣良好，家庭資源豐富的孩子，通通擠到一間學校，然後互相比較，恐怖喔。」

當一群原本就不錯的孩子聚一起比較，家長就會「客觀分析」為何自己的小孩不如人。王立分析，一個班八成學生都去上音樂，你也會感到你的小孩不上很奇怪，孩子們也會覺得沒融入團體而難過，各種額外課程大致上都這樣跑出來的。「慘就慘在，孩子的資質如果又沒那麼好，課程很快會壓垮成績，進一步讓家長焦慮，覺得是不是補不夠」。

王立分享自身在白領學區待過教學，他曾經上課直接考試減量、作業變少，還准許上理化課寫補習班作業，結果全班成績都上去，這幾個班都擠到年級最前面幾名。「原因無他，減法教學罷了。在一個老師每天10項作業，放學補習班上到9點，假日家長還帶去上藝文課程的地方，他們需要的是睡眠。」