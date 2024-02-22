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兒在補習班玩iPhone14被沒收隔日想取遭拒 家長跳腳求評理

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為iPhone 14。路透資料照
圖為iPhone 14。路透資料照

一名網友在臉書「匿名公社」中氣憤表示，兒子因為在補習班玩手機，被老師發現後沒收，隔日兒子想取回手機被老師拒絕，因為基於補習班的規定，被發現玩手機沒收後得扣留手機一週才能歸還，讓原PO大呼不公，並稱補習班已違法，孩子在回家後還哭整晚，讓他氣到上網發文抱怨，並詢問網友的意見。

原PO表示，兒子在20日因為在補習班玩手機iPhone14被沒收，昨(21)日向老師表明想取回手機，但老師卻說依照規定得沒收一周才能歸還，在兒子尋求取回iPhone14未果後，原PO親自到補助班要求老師必須歸還手機，但仍遭到拒絕，他也表明補習班已觸犯法律，沒人有資格扣押私人物品。

原PO更說，因為孩手的手機是iPhone14，並未上手機鎖，「誰知道他會拿去要幹什麼？」並稱還威脅補習班要報警，但這招也沒效，補習班甚至表明希望兒子退出補習班教學，讓原PO更加氣憤難耐，表示：「為人師表可以這樣嗎？」並挖苦自己：「我只是個普通家庭，他看不起我就算了，怎麼可以這樣對待我的兒子？這不就是欺負老實人嗎？」。原PO更心疼兒子因為手機取不回而哭整晚，表示兒子「身心已受到嚴重的傷害」。

網友對此紛紛留言表示：「補習班也太無聊了吧！這種學生跟家長，直接開除就好了，幹嘛浪費時間管他小孩上課玩不玩手機」、「就是有恐龍家長，小孩才越來越難管」，但也有人認為：「家長去索取應該要歸還才對，不過我覺得老師看出家長一到手就會繼續給小孩玩吧」、「這老師真的太雞婆，罵一頓就可以把手機還家長了，何必這麼認真？」，也有人覺得，實在沒必要讓孩子帶手機去上課，只會更加分心而已，「浪費時間也浪費金錢」。

對於當事者持有iPhone14，也引來不少網友好奇「現在普通家庭小孩手機都用這麼好！」、「普通家庭小孩都用iPhone14了喔？台灣的補教老師這麼盡責？」。

iPhone 14 補習

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