國小兄妹一早寫「公文」？解開公文數學教育之謎：強調自學和因人而異

台北市一對小學兄妹的學習和作息表引起網路炸鍋。有人好奇，補習班公布兄妹的作息表提及，清晨5點50分至7點10分、不分假日皆是寫「公文」的時刻，其中的「公文」到底是什麼？事實上，公文式教學並非台灣獨創，而是源起於日本，是一套強調自學且進度因人而異的系統化教材。

所謂的「公文式」教學是將幼兒園、國小至大學的數學教育架構打散，利用教材將各種學習的課題，分解到難以再分解的程度，再由淺入深地編排成一系統化教學，讓學童都能在自學的情況下「超前部署」，實現因材施教並進一步超越學年教學的範疇。

公文教學日文官網更指出，學童在寫完公文後，必須立即改考卷並加以訂正，學童也必須立刻更正錯誤並重新提交，務必達到考卷全對、達到100分為止。基於教學成果考量，原則上，希望每位學習公文的學童，每日皆能到教室學習兩次。

事實上，「公文式」教學源起於日本大阪，創辦人則名為「公文公」。根據維基百科，「公文公」畢業於日本大阪帝國大學理學部數學科，畢業後陸續在土佐中學、土佐高校，及大阪市立櫻宮高中擔任數學老師，因為長子「公文毅」在小學二年級時的數學成績不盡理想，身為數學老師的他，便自創教材，讓長子只需每日定時花費少量時間練習，就能在數學能力上表現卓越。據稱，公文毅在小學六年級時，就能獨立解出高中數學的微積分問題。

「公文式」教學成立公司後，在「公文公」執掌時期，即拓展至美國和台灣，「公文毅」在1978年接手後，讓公文式教學更形擴大版圖，根據維基百科顯示的資料，截至2018年3月，日本共有16,200間公文教室，學生人數則達至160萬名。目前至少有50個國家在推廣公文式教學，全球各地的學生人數共達268萬名。