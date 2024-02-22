快訊

48秒擊落6枚來襲目標 服役40年的愛國者飛彈是神勇或浪費？

高雄2線3星警官上月掛病號罹「癌王」 30多年警職來不及退休驟逝

周末元宵節15大禁忌！別穿黑白、不宜洗髮剪髮、做「這件事」敗光好運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國小兄妹一早寫「公文」？解開公文數學教育之謎：強調自學和因人而異

聯合新聞網／ 綜合報導
公文式教學源起於日本，是一套強調自學且進度因人而異的系統化教材。此為數學解題示意圖，與文中提及兄妹無關。圖片來源：Ingimage
公文式教學源起於日本，是一套強調自學且進度因人而異的系統化教材。此為數學解題示意圖，與文中提及兄妹無關。圖片來源：Ingimage

台北市一對小學兄妹的學習和作息表引起網路炸鍋。有人好奇，補習班公布兄妹的作息表提及，清晨5點50分至7點10分、不分假日皆是寫「公文」的時刻，其中的「公文」到底是什麼？事實上，公文式教學並非台灣獨創，而是源起於日本，是一套強調自學且進度因人而異的系統化教材。

所謂的「公文式」教學是將幼兒園、國小至大學的數學教育架構打散，利用教材將各種學習的課題，分解到難以再分解的程度，再由淺入深地編排成一系統化教學，讓學童都能在自學的情況下「超前部署」，實現因材施教並進一步超越學年教學的範疇。

公文教學日文官網更指出，學童在寫完公文後，必須立即改考卷並加以訂正，學童也必須立刻更正錯誤並重新提交，務必達到考卷全對、達到100分為止。基於教學成果考量，原則上，希望每位學習公文的學童，每日皆能到教室學習兩次。

事實上，「公文式」教學源起於日本大阪，創辦人則名為「公文公」。根據維基百科，「公文公」畢業於日本大阪帝國大學理學部數學科，畢業後陸續在土佐中學、土佐高校，及大阪市立櫻宮高中擔任數學老師，因為長子「公文毅」在小學二年級時的數學成績不盡理想，身為數學老師的他，便自創教材，讓長子只需每日定時花費少量時間練習，就能在數學能力上表現卓越。據稱，公文毅在小學六年級時，就能獨立解出高中數學的微積分問題。

「公文式」教學成立公司後，在「公文公」執掌時期，即拓展至美國和台灣，「公文毅」在1978年接手後，讓公文式教學更形擴大版圖，根據維基百科顯示的資料，截至2018年3月，日本共有16,200間公文教室，學生人數則達至160萬名。目前至少有50個國家在推廣公文式教學，全球各地的學生人數共達268萬名。

數學 日本 自學

延伸閱讀

呂秋遠憂國小兄妹一天只睡六小時 網同情：泰勒絲也不用在車上寫作業

補習班兄妹母親是電視台主播曾分享時間管理 坦言孩子也會走鐘

補習班宣傳國小兄妹文炸鍋！5:50起床、23點還在唸英文 醫師示警：睡眠超重要

在泰山蘆洲買房不行？財經專家否認：不想買的地方將來都是飛天區

相關新聞

國小兄妹一早寫「公文」？解開公文數學教育之謎：強調自學和因人而異

台北市一對小學兄妹的學習和作息表引起網路炸鍋。有人好奇，補習班公布兄妹的作息表提及，清晨5點50分至7點10分、不分假日皆是寫「公文」的時刻，其中的「公文」到底是什麼？

國小兄妹母親稱「兒四年級已比媽媽高」 性教育老師憂性早熟

性教育老師吳少喬憂心指出，孩子四年級就比媽媽高，恐是性早熟的現象，提醒家長若孩童睡眠不足，「不但身高發展會提早停滯，長大之後更會增加各種慢性疾病的風險」。

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

從小贏在起跑點 葉丙成指想法天真：最可怕是彈性疲乏

一對就讀國小的小兄妹的作息表滿檔，清晨起床、深夜還在學習，引起討論。台灣大學電機系教授葉丙成表示，在台灣，有很多人在國、...

小兄妹血汗作息惹議 呂秋遠批家暴 曝1句話對孩子最可怕

台北市1家補習班在網路分享一對才國小的小兄妹平日血汗作息，引起熱議。律師呂秋遠在臉書表示，有些人會說，小孩怎麼照顧，是人...

新北調整國小學區 衝擊7校

新北市國小生約20萬人，共有22所額滿學校，教育局日前公布113學年度各公立國小學區，有7校調整部分里鄰學區，因里鄰編組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。