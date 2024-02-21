補習班宣傳國小兄妹文炸鍋！5:50起床、23點還在唸英文 醫師示警：睡眠超重要

昨(20)日北市一間美語補習班PO出一對分別為四年級和六年級的兄妹學習成果，引起網友瘋傳及討論。文中提及的這對兄妹每日清晨5點50分起床後，就一直到晚間11點半都在學習。期間在正規的公立學校作息之外，包括英文、數學、鋼琴等才藝課，皆是輪番照表操課，多數網友普遍不贊同在孩子的小學階段就得如此努力，該文也引來醫師留言，則家長和補習班老師能以孩子成長健康為考量，過早睡眠不足恐引起成長遲緩等疾病。

原PO以「寶寶各各（編按：個個為正確)允文允武 老師心聲」為標題，高調介紹補習班裡的一對優秀的小兄妹「可不是書呆子」，除了學業表現傑出，其他才藝、運動等領域「也有令人豎起大拇指的表現」，文中強調，這對兄妹在學校裡是「知名的風雲人物」，且英文能力在每年的美國私校基測(IOWA Test of Basic Skills)一樣也是名列前芧，「絕對不輸給美國學校學生」。

該則補習班的宣傳文章對兄妹的音樂表現著墨許多，表示兩人自四歲開始學鋼琴，一直持續至今，也曾學過兩年的小提琴。哥哥更在二年級時，於奧地利維也納金色大廳中演出，四年級時獲北市鋼琴賽第三名，今年則是第二名。妹妹在二年級市賽時拿到第八名，今年則保持第八名。

補習班並公布兩人日常的作息表，兄妹每日清晨5點50分起床，直至晚間11點半都在學習。在正規的公立學校作息之外，包括英文、數學、鋼琴等才藝課，皆是輪番照表操課；其中兄妹倆每日往返學校和美語班的通勤時間，都用來完成學校作業和吃飯的用餐時間。

不少網友批評，這樣子的按表操課還有童年嗎？「才國小就每天睡不到七小時，有夠慘！而且每天晚餐都只能花15-20分鐘在車上吃完，身心靈一定會超級焦慮」、「在車上吃飯真的能好好消化晚餐？ 爸媽們不需看到這分享而焦慮」；但補習班在文中不斷強調兩人在學習路上很歡樂，不時展現笑容，家長也表示，音樂是送給孩子一輩子的禮物。

圖為兄妹兩人的作息表。擷自美語補習班PO文。

該文引來網友瘋傳，腎臟科醫師王介立也留言表示，兒童和青少年的充足睡眠對身心健康至關重要。美國國家睡眠基金會建議，6至13歲的兒童每晚需要9至11小時的睡眠，而14至17歲的青少年則需要8至10小時。從兩人的日程看來，「如果他們在晚上11:30完成學習活動，考慮到入睡準備和實際入睡所需的時間，他們可能得到的睡眠時間不足以滿足健康所需的最低標準。睡眠不足會對孩子的學習能力、記憶力、情緒調節、行為和整體健康產生負面影響」。

不過也有網友覺得兄妹兩人小小年紀就能按表操課，其實非常自律，「優秀本來就是稀罕的，想要當世界最頂尖本就該活在不同的維度」，家長用心在培養小孩，有網友說：「說實在能在環境好的家庭，小孩還那麼努力，很不簡單」。也有人認為，雖然睡眠時間真的很短，但應該尊重每個家庭的教養方式，畢竟每個家庭的資源起點跟目標都不一樣。