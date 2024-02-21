國小兄妹「魔鬼行程」網憂壓力過大 補習班急澄清：上課充滿歡笑

一間美語補習班於臉書分享一對國小兄妹的每日行程表，兩人每天在5點50分便開啟一天的學習，除了上學及補習，還需要花大量時間練鋼琴，一直到晚上11點半才就寢，行程緊湊導致吃飯及學校作業只能在車上完成。兄妹倆的作息引發網友對父母的撻伐，醫師也認為長期睡眠不足會導致情緒、免疫功能問題。

面對各方的批評與質疑，補習班除了解釋兩兄妹「上課時還是充滿歡笑的」，並反擊「這篇爆得有點離譜，看來酸民們今天心情都不好，需要個出氣筒。」目前貼文留言已關閉。

補習班於文中提到，兄妹倆分別為國小6年級及4年級，他們各方面表現優異，不僅學校成績好，各類學科競賽也屢獲佳績，且英文程度不輸美國學生。除此之外，兄妹倆鋼琴表演、參賽經驗豐富，曾在奧地利維也納音樂廳演出。補習班同時公開兄妹一週七天的日程表，05:50開始就要練習公文教材（源自於日本的學習方法），後續的行程也都排滿學校課程、英文課程、鋼琴、游泳等才藝，在車上通勤的時間也被拿來完成學校作業及吃飯，到了晚上11點半唸完英文後才能就寢。

這篇文章引起網友們的討論，許多人看完滿滿的行程後，相當心疼兄妹倆，「看到小孩的睡眠時間覺得有點無法接受，長期下來身體超傷的」、「這恐怖片吧」，也有醫師在底下留言呼籲這樣的「恐怖行程」對孩子的成長非常不好。不過網友及專家們的憂心，遭到補習班小編反駁，「成功的道路上一定辛苦，但相信孩子們在維也納代表台灣演出時，內心是多麼的驕傲」，小編也解釋，平時在補習班，經常看到兄妹上課時掛著笑容。

也有網友質疑補習班發文的動機，認為把兄妹作息、就讀學校之校名及表演影片公布，已經洩漏兩人的個資，小編則回應發文的所有內容都有經過父母同意，若父母請求刪除也會立即行動，小編還提到，「這篇爆得有點離譜，看來酸民們今天心情都不好，需要個出氣筒。」，並將文章留言關閉。