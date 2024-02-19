影／弘光學生奪世界頂級廚藝賽特金 王宥翔：盡全力做一件事

弘光科技大學餐旅管理系大二學生王宥翔，今天在學校分享寒假挑戰餐飲專業人士視為一生要朝聖的世界頂級賽事「2024 IKA奧林匹克廚藝競賽」，他在蔬果雕靜態展示拿到滿分最高成績，最大收獲是心態成長，「相信自己、盡全力去做一件事一定會有收獲」，他說這次拿到滿分特金金牌不是終點，而是新學習里程開始。

弘光科大餐旅管理系系主任吳松濂表示，「IKA奧林匹克廚藝競賽」是世界廚師協會所舉辦最頂尖、規模最大的A級世界比賽，4年舉辦一次，今年是第26屆，2月2至7日在德國司徒加特舉辦舉辦，67個國家3000多位選手競爭各項最高榮譽獎牌，副教授許凱敦榮獲香料藝術類靜態展示銀牌，大二學生王宥翔奪得蔬果雕靜態展示滿分特金金牌及現場蔬果雕銅牌，非常不容易。

王宥翔獲得滿分的作品，以南瓜刻出媽祖、九天玄女、七爺、八爺、太上老君、孫悟空、鍾馗7個台灣信仰中的神像，雕工精細，把媽祖慈祥神情、九天玄女靈氣、七爺及八爺賞善罰惡面容，唯妙唯肖，孫悟空的臉部表情更是特別，一半祥和、一半猙獰，傳達「一念成佛、一念成魔」的意涵，紙錢、八仙帳擺飾，將台灣信仰文化精髓展露無遺，獲得5位評審一致給予滿分最高榮譽。

王宥翔說，念嘉義市東吳高職二年級時瘋狂喜愛上蔬果雕，常埋首練習，一練就是好幾個小時，去年大一時參加「2023年首爾SFH烹飪挑戰賽」，在藝術類展示蔬果雕刻奪得金牌，都以蔬果原形雕花，去年10月決定報名IKA參賽後，開始練習蔬果立體雕刻，發現根本無法駕馭非常挫折，甚至打退堂鼓，指導老師吳松濂、許凱敦鼓勵說：「我相信你可以！」此比賽4年才舉辦一次，千萬不要錯過。

他決定放手一搏，寒假前每周至少練習4天，從打工下班8點練到近12點，一次又一次將去廟宇觀察、網路收集的神像模樣立體化，寒假期間更是閉關狂練，清晨4點開始練習，直到下午5點才休息一個多小時，接著練到深夜，終於把去西螺批發市場挑來的兩箱大南瓜刻出8個滿意的神像作品。

王宥翔表示，到德國發現南瓜濕度控制出問題，三太子神像爛掉，其他7個眼睛塌陷、裝飾斷掉，欲哭無淚，只好著手修復，幸好終於趕上2月6日靜態展。靜態展半立體蔬果雕從零基礎開始學起，3個月時間都專注在練習這部份，沒時間準備現場蔬果雕比賽，一度想放棄現場賽，但老師不斷鼓勵他要相信自己，還是硬撐著完成現場賽，這3個多月歷程對他而言，最大的收獲不是拿到特金金牌，而是心態上的成長。