用地閒置40年露曙光 南崁五福國小 啟動重劃開發

桃園市蘆竹區上南崁地區近年人口激增，部分學生卻無法就近入學，五福國小預定地還閒置逾40年，地方籲加速建校，市府都發局昨表示，目前已取得1.424公頃土地產權，並於2月啟動重劃作業，教育局同步規畫設校進度，預計校舍2031年完工後招生。

教育局副局長賴銀奎表示，五福國小預計設校規模暫訂36班，拚2027至2028年重劃工程完工、土地點交，教育局已設籌備處，並預先規畫校舍量體配置，並緊接進行校舍工程發包及施工。

南崁五福國小預定地原為文高用地，自縣府時代規畫至今逾40年，南崁高中設校後，當地已無高中需求，鄰近的南崁、錦興、光明、南美4所國小卻因人口成長飽和，人數超過1700人以上，南崁、光明國小甚至實施總量管制，當地家長被迫送孩子到其他國小就學，十分不便。

都發局都市計畫科長宋仲浩說，市府將3.45公頃文高用地變更為2公頃文小用地及1.45公頃住宅區，並以公辦市地重劃方式開發，2019年經內政部都委會審議確定，市府辦理土地所有權人座談會，因多數地主反應重劃負擔比率過高不同意，導致作業延宕。

宋仲浩說，為有效降低重劃負擔，市府決議採專案容積移轉方式辦理，經3年努力，目前已取得1.424公頃土地產權，使重劃負擔比率低於45%，未來土地所有權人平均可配回55%土地，2月初市府召開座談會，啟動重劃作業。