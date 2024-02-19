聽新聞
test
0:00 / 0:00
用地閒置40年露曙光 南崁五福國小 啟動重劃開發
桃園市蘆竹區上南崁地區近年人口激增，部分學生卻無法就近入學，五福國小預定地還閒置逾40年，地方籲加速建校，市府都發局昨表示，目前已取得1.424公頃土地產權，並於2月啟動重劃作業，教育局同步規畫設校進度，預計校舍2031年完工後招生。
教育局副局長賴銀奎表示，五福國小預計設校規模暫訂36班，拚2027至2028年重劃工程完工、土地點交，教育局已設籌備處，並預先規畫校舍量體配置，並緊接進行校舍工程發包及施工。
南崁五福國小預定地原為文高用地，自縣府時代規畫至今逾40年，南崁高中設校後，當地已無高中需求，鄰近的南崁、錦興、光明、南美4所國小卻因人口成長飽和，人數超過1700人以上，南崁、光明國小甚至實施總量管制，當地家長被迫送孩子到其他國小就學，十分不便。
都發局都市計畫科長宋仲浩說，市府將3.45公頃文高用地變更為2公頃文小用地及1.45公頃住宅區，並以公辦市地重劃方式開發，2019年經內政部都委會審議確定，市府辦理土地所有權人座談會，因多數地主反應重劃負擔比率過高不同意，導致作業延宕。
宋仲浩說，為有效降低重劃負擔，市府決議採專案容積移轉方式辦理，經3年努力，目前已取得1.424公頃土地產權，使重劃負擔比率低於45%，未來土地所有權人平均可配回55%土地，2月初市府召開座談會，啟動重劃作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言