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影／台南育仁幼兒園師生義賣自種蔬菜 支持家扶弱勢學童

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南育仁幼兒園師生義賣自種蔬菜、自養雞蛋支持家扶弱勢學童。記者周宗禎／攝影
台南育仁幼兒園師生義賣自種蔬菜、自養雞蛋支持家扶弱勢學童。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁區育仁幼兒園園長許惠淨今天一早帶領全校300名師生員工，穿梭校園採收自種蔬菜，包裝、標價後連同自養雞蛋、自製的茶樹清潔液下午在校門口販售，期大眾響應家扶義賣，幫助弱勢兒少安心上學。這是他們第二年響應北台南家扶中心「無窮世代義賣」活動。

許惠淨表示，因緣下參與家扶「兒童啟力計畫」，接觸許多弱勢家庭，深刻體會弱勢孩子常受限家庭因素輸在人生的起跑點，各項學習資源缺乏，更少有機會發展才華和運動潛能，影響日後發展。得知家扶將舉辧全省大串聯無窮世代義賣活動時，決定師生一起響應。

她說，原本學校就有推動食農教育體驗，去年底師生們討論要栽種那些蔬果義賣。小朋友輪流澆水照顧，還有園內雞隻產的健康雞蛋，師生齊力製作天然茶樹清潔液，從栽種、採收、包裝上架和義賣，都是小朋友自己來，期邀請民眾做公益。

北台南家扶中心主任李桂平指出，除籌募助學金補助孩子學習需求，家扶也針對具運動潛能的孩規畫「兒少運動潛力助學」與「菁英培植方案」，讓弱勢孩子沒有後顧之憂，專注於訓練和賽事上。而參與比賽、定期或經常替換練習損壞裝備，往往單次動輒數千元甚至上萬元，急需社會大眾支持。

家扶中心感謝育仁幼兒園響應家扶全台串聯的「助貧向學龍順利」新春義賣會，也邀請民眾發揮「零錢傳愛」精神，1塊錢、5塊錢或是10塊錢捐款都是協助孩子們成長的重要契機，期盼大家發揮愛心，為逆境成長的孩子加油打氣。

李桂平說，目前扶助家庭約855戶1400位兒少，因扶助家庭月收入約50%未達25000元，生活困窘常難以滿足孩子在教育和學習所需，更不用說去發展運動潛能。物價飆漲底層弱勢家庭感受尤深，需要各界共同關懷。

台南育仁幼兒園師生義賣自種蔬菜、自養雞蛋支持家扶弱勢學童。記者周宗禎／攝影
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台南育仁幼兒園師生義賣自種蔬菜、自養雞蛋支持家扶弱勢學童。記者周宗禎／攝影

台南 家扶中心 幼兒園 弱勢家庭 義賣 食農教育

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