雙溪高中開箱千萬廚房 校長發廚工開工紅包

今(16)日是開學日，新北市雙溪高中為住宿型學校，學生也都在前一天提前返校做好開學準備，校內兩年前重新打造的千萬廚房也重新開工，校長葉俊士也到廚房發送開工紅包給廚工和營養師，也期勉他們繼續守護雙溪學子，為師生的三餐飲食把關。

雙溪高中的食堂，兩年前斥資千萬重新打造，包括廚房，用餐區，清洗區，寬敞的空間可以一次容納兩百人，另外，除了校內兩百多人分的餐點，另外還提供牡丹國小，雙溪國小，柑林國小與貢寮實中等四校的營養午餐，每天廚房就得供應六百多人的餐點，相當不容易。

雙溪高中校長葉俊士表示，雙溪高中是一所住宿型學校，因此三餐都得仰賴學校廚房來做準備，照顧這些學生吃得營養又健康，今天開工日也不免俗來到廚房，特別幫廚工和營養師準備開工紅包，期待未來一整個學期當中，師生都吃得營養，吃得衛生與健康。

營養師表示，因廚房供應的對象包括高中及國中小，六大類營養都需要兼顧，因此在菜單開立上都會多加著墨，讓正值青少年的孩子們都能攝取到營養，吃得更健康，而且每天都有水果，讓學生攝取豐富維生素。