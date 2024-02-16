快訊

獨／年代旅遊恐改名重開？林大鈞黑歷史再被挖 旅行社曾欠伊林娛樂3萬元拖4年

證實簽署MOU！傳將大舉引進10萬印度移工 行政院官員這樣說

遭品保協會踢出會！年代旅遊欠債千萬 若繳不出保證金恐被撤照

雙溪高中開箱千萬廚房 校長發廚工開工紅包

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪高中重新打造的千萬廚房也重新開工，校長葉俊士也到廚房發送開工紅包給廚工和營養師，為師生的三餐飲食把關。圖／觀天下有線電視提供
雙溪高中重新打造的千萬廚房也重新開工，校長葉俊士也到廚房發送開工紅包給廚工和營養師，為師生的三餐飲食把關。圖／觀天下有線電視提供

今(16)日是開學日，新北市雙溪高中為住宿型學校，學生也都在前一天提前返校做好開學準備，校內兩年前重新打造的千萬廚房也重新開工，校長葉俊士也到廚房發送開工紅包給廚工和營養師，也期勉他們繼續守護雙溪學子，為師生的三餐飲食把關。

雙溪高中的食堂，兩年前斥資千萬重新打造，包括廚房，用餐區，清洗區，寬敞的空間可以一次容納兩百人，另外，除了校內兩百多人分的餐點，另外還提供牡丹國小，雙溪國小，柑林國小與貢寮實中等四校的營養午餐，每天廚房就得供應六百多人的餐點，相當不容易。

雙溪高中校長葉俊士表示，雙溪高中是一所住宿型學校，因此三餐都得仰賴學校廚房來做準備，照顧這些學生吃得營養又健康，今天開工日也不免俗來到廚房，特別幫廚工和營養師準備開工紅包，期待未來一整個學期當中，師生都吃得營養，吃得衛生與健康。

營養師表示，因廚房供應的對象包括高中及國中小，六大類營養都需要兼顧，因此在菜單開立上都會多加著墨，讓正值青少年的孩子們都能攝取到營養，吃得更健康，而且每天都有水果，讓學生攝取豐富維生素。

廚房 營養午餐 營養師 紅包 雙溪高中

延伸閱讀

台2人就有1人過重！學童愛逛便利商店 營養師推薦健康課後點心清單

開工日誰還賠？全網點名「他們最慘」 苦主現身：你大漲我大賠

拿到開工紅包竟讓他想離職 原因曝光惹怒眾人：不爽不要幹

賴清德到黨中央發開工紅包 裡面裝1000元

相關新聞

國高中生也要心理健康假 1天逾3千人連署

台灣青年民主協會發起「支持國高中心理健康假盡快上路」連署，短短一天內共有3176人，來自全台各地的國高中生參與。青民協和...

新北研擬「班班裝設求救鈴」 北市暫不考慮 教育局曝原因

新北市去年12月發生校園割頸事件，校園安全問題浮上檯面，北市教育局上月擬設置「班班裝設求救鈴」，新北近日開始研議。台北市...

嘉惠12萬童 北市國小午餐每月增1次有機菇

北市各級學校今天開學，市長蔣萬安昨說，目前台北市的國中、國小已經每一周有3次有機蔬菜、1次有機米，也考量到有機菇的高營養...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

新北金山、樹林高中設原民藝能班 保存文化精神

新北市金山高中及樹林高中設立原住民藝能班，除提供多元學習環境，也以「做中學」理念帶領原住民族學子動手製作服飾與部落踏訪，...

梨園子弟也要懂AI 台灣戲曲學院成立科技教育研究中心

國立台灣戲曲學院於今天舉行新春甲辰年開台大典，校長李揚也指出，為因應時代趨勢並傳承戲曲文化，將成立「表演藝術AI科技教育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。