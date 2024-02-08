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「○灰○功」啥成語？大人想破頭 網歪樓神解：剛去板殯有感

聯合新聞網／ 綜合報導
網友曬出成語填空習題，只見上頭幾乎所有題目都已填寫完畢，唯獨一題「○灰○功」尚未作答。圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」
網友曬出成語填空習題，只見上頭幾乎所有題目都已填寫完畢，唯獨一題「○灰○功」尚未作答。圖／翻攝自臉書社團「爆料公社

這成語該怎麼解？一名網友在臉書社團「爆系知識家」曬出成語填空習題，只見上頭幾乎所有題目都已填寫完畢，唯獨一題「○灰○功」尚未作答，隨即引來網友們熱烈討論

貼文一出，網友們紛紛猜測，「吹灰之功？」、「降龍十八掌，吹灰神功」、「發灰武功」、「炮灰神功」、「導灰阿功」、「灰灰立功，有看汪汪隊都知道」、「燒灰成功，今天去了板殯有感」、「灰熊成功（台語）」。

不過，多數網友直覺都想到意思相近的「吹灰之力」，「吹灰之力吧」、「應該是選字把力打成功」、「很明顯題目出錯了」、「這題幫考卷訂正錯字，可以加分」、「應該是題目出錯了」、「試卷出錯，請直接加10分！出題老師也沒有認真」。

部分留言都指出，應該是題目有誤。實際查詢教育部成語典，並無收錄同時有灰、功兩字的成語，意思相近的則有「吹灰之力」，典故出自《西遊記》、《文明小史》，比喻很微小的力量，多用以形容事情很容易辦成。

考卷 試卷

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