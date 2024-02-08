新北高中專業群科招生 開1034名額

113學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學開放報名，新北13校11群69科，開出1034個招生名額，設計群招生名額275個最多、餐旅群170個居次。教育局分析，去年淡水商工餐飲管理科競爭最激烈，有170人搶10個名額。

教育局指出，高級中等學校特色招生專業群科甄選，類似大學特殊選才獨招機制，專收偏才，免看會考及在校成績，以書面審查、術科測驗來招收學生，書審可填寫相關群科技藝技能競賽、國中技藝班、技藝社團或職探相關營隊等；術科測驗部分則讓全體考生皆可參加測驗，兩者分別占總成績30%、70%。

教育局分析112學年度報名情況，淡水商工餐飲管理科競爭最激烈，共有170位報名爭取10個名額。三重商工校長李立泰說，特招錄取的學生在專業興趣上都很出色，透過國中時期的多元試探，能及早知道自己要什麼，放對位置，人人都是天才。

泰山高中電子科一年級學生謝宸濬說，國中時參加電機電子職群國中技藝班表現優異，更拿下第53屆全國技能競賽北區賽青少年組電子職類第4名，探索中發現自己對電路設計和程式設計非常感興趣，透過特色招生管道錄取泰山高中，期待未來能持續參與技藝技能競賽。

教育局表示，113學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學簡章公告於新北泰山高中及各招生學校網站，集體報名請洽詢各國中承辦處室，個別報名請洽詢泰山高中，填寫報名資料時間即日起至3月8日、術科測驗時間為4月13日。