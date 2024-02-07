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就近入學 竹縣自強國中改制完全中學

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹報導
新竹縣長楊文科昨在縣府主管會報中拍板高中增班第五方案，自強國中將改制為完全中學。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科昨在縣府主管會報中拍板高中增班第五方案，自強國中將改制為完全中學。記者郭政芬／攝影

因應新竹縣人口成長，高中就學需求不斷攀升，新竹縣長楊文科昨在縣府主管會報中拍板高中增班第5方案，竹東鎮自強國中將改制為完全中學，並同步規畫縣立六家高中和湖口高中114學年度新成立特色實驗班。

楊文科表示，平衡區域教育資源，自強國中改制完全中學，可讓溪南八鄉鎮學子入學更便利；至於縣立高中新設的特色實驗班，將邀請台、清、師大、台灣科大等頂尖大學教授協助規畫，讓學生適性發展。

教育局去年11月宣布4大高中增班方案，包括與陽明交大合作設置縣立實驗高中、縣立六家高中及湖口高中擴校增班、文興國中改制文興高中等，預計增加27班、招收840到920名學生。第5方案可再增加招收約220名學生。

相較112學年度，估計到龍年效應的116學年度，可增加超過1000多個高中職名額，讓更多學子能就近入學、家長安心。

教育局長楊郡慈指出，經盤點未來學生人數、現有剩餘教室空間及可增建校舍區域後，預計自強國中將增建一棟20間教室新大樓，也定位為技術型高中，將設電機與電子群以及化工群，學習內容因應產業對基層技術人才的需求和時代潮流，預計116學年度完成改制，首屆招收5到6班新生。

六家高中114學年度增辦「生物醫學特色實驗班」，湖口高中增辦「AI資訊科技特色實驗班」，2期校舍工程興建後，還將增加3班設置電機與電子群及設計群科。

教育局 新竹 楊文科

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