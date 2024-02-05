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到尼泊爾當志工 宜蘭岳明師生募資

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
岳明國中小學的尼泊爾海外志工服務計畫，學生上月底在南方澳漁港舉辦快閃特賣，募到3.3萬元出國團費。圖／岳明提供
岳明國中小學的尼泊爾海外志工服務計畫，學生上月底在南方澳漁港舉辦快閃特賣，募到3.3萬元出國團費。圖／岳明提供

宜蘭岳明實驗國中小學計畫今年8月帶七年級學生前往尼泊爾，擔任海外志工，21名師生出國團費約150萬元，師生昨天舉辦感恩拍賣會募資，前往丟丟噹廣場擺攤。校方表示，過程中有溫暖、有被拒絕，孩子們歷經「撞牆」後的生命成長更具韌性。

為籌募交流費用，上月底師生在學校附近的南方澳漁港辦快閃特賣，孩子被鼓勵、也被拒絕過，有熱心媽媽招待孩子阿通伯魚丸湯，也有70多歲阿通伯熱情捐款贊助，當天募得3.3萬元，昨天轉移陣地到宜蘭火車站前義賣。

師生們帶著自製左手香、月桃、紫蘇、艾草純露跟二手物販賣，校長黃建榮說，他們教孩子建構募資平台，也教孩子如何製作簡報向企業老闆爭取贊助，透過各種方法募款，都是可貴學習過程，目前距離目標尚遠，師生繼續努力，盼大家支持。

今年海外志工教學為期16天，前往尼泊爾照亮生命英語小學。校長黃建榮表示，尼泊爾缺水且物資不足，學生前往志工服務將脫離舒適圈，住頂樓鐵皮屋，因缺水只能擦澡或頂多洗個頭；由於是英文互動教學，學生出發前要備課，去年帶著布袋戲去交流，也教尼泊爾小學生科學遊戲。

小學生 尼泊爾

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