擔任八音團頭手一甲子 文化部頒贈鍾雲輝總統褒揚令

長興客家八音團團長鍾雲輝於1月21日辭世，享壽88歲。為表彰其對台灣客家八音的重要貢獻，文化部政務次長李靜慧今日出席告別式，並代表頒贈總統褒揚令，由鍾雲輝之子鍾貴榮代表受贈。

1956年，17歲的鍾雲輝即開始擔任八音團頭手，是當時最年輕的嗩吶手，並開啟民間作場的歲月，以傳統4人組的演奏型態，為客家人的婚喪喜慶等生命禮儀作場演奏，演奏生涯持續一甲子。

即使年過80，鍾雲輝仍繼續外出作場，不時參與美濃地區的藝文表演活動，並受邀至法國、瑞士及美國等地演出。其曾參與演出的「美濃客家八音團」於2006年獲高雄縣政府文化局公告登錄為傳統表演藝術類文化資產、2016年文化部公告認定為國家級重要傳統表演藝術保存團體等殊榮。

鍾雲輝在推廣及傳承客家傳統音樂亦不遺餘力，2016年起擔任美濃八音年輕團隊「竹頭背客家八音團」顧問，將畢生所學傾囊相授，指導團隊進階嗩吶演奏技藝及曲目合奏的演繹方式。不僅協助團隊依循回歸傳統生態的保存傳習，也讓客家八音之美向下扎根、世代傳揚。

文化部表示，長興客家八音團長期致力於保存臺灣重要傳統藝術，鍾雲輝對於台灣客家八音的奉獻與投入，除在音樂界作育英才無數，更為近代客家文化的發展帶來至關重要的影響。其一生孜孜矻矻、衷於藝術的精神，將讓後世銘記在心、流芳百世。