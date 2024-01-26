「川堂」打開當代館和建成國中的門 邀觀眾打藝術乒乓

台北當代藝術館（當代館）是全台第一座與學校共構的美術館，與建成國中以一扇白門相隔。當代館的「一年計劃：川堂」將打開這扇白門，由藝術家賴志盛打造一個全新的「川堂」場域，將藝術館與學校之間的空間串聯起來，並讓觀者透過乒乓球展開互動體驗，喚醒昔日的青春記憶。

賴志盛的作品「川堂」位於館內入口正中間的一個展廳，打開白門後延伸搭建成一座露台，化身為一個可以穿梭遊走的新川堂。藝術家在兩側各放置一張約150公斤的白色石桌，觀眾在觀看之餘，可以拿起現場提供的乒乓球與球拍，與對面的觀眾在這張合併的球桌上創造一來一往的新感覺，重新體驗校園時光，並以另一種視角觀賞古蹟建築。

當代館館長駱麗真表示，期待透過這個新場域提供觀眾與學生親近古蹟想像過去百年歷史外，在藝術館與學校之間能建立更開放與緊密的當代藝術教育交流。賴志盛認為，這種跨界的合作能夠為當代藝術教育帶來新的可能性。

建成國中校長黃啟清則表示，學校幸運擁有當代館及這棟古蹟建築作為校園的圍牆。此次展覽讓學生與觀眾有即刻穿梭當代藝術與過去歷史的雙重感受，「期待這一年學生可以好好享受這件作品帶來的藝術、歷史和交流體驗，並從中獲得啟發，成為他們人生深刻記憶的一部分。」