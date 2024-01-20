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屏縣來義國小手偶團 布袋戲演排灣故事

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣來義國小手偶劇團是全國唯一將傳統布袋戲技藝結合原住民文化創新表演 ，昨在屏東戲曲故事館演出，為「明興閣掌中劇團特展」揭開展覽序幕。記者劉星君／攝影
屏東縣來義國小手偶劇團是全國唯一將傳統布袋戲技藝結合原住民文化創新表演 ，昨在屏東戲曲故事館演出，為「明興閣掌中劇團特展」揭開展覽序幕。記者劉星君／攝影

扎根屏東縣潮州鎮逾一甲子「明興閣掌中劇團」，是南台灣著名家族布袋戲團，即起到9月1日在潮州鎮的屏東戲曲故事館辦特展，展現劇團三代傳承掌中風華，明興閣掌中劇團推廣布袋戲文化，在來義國小擔任手偶劇團指導老師，布袋戲結合原民文化，演出排灣族故事。

明興閣掌中劇團在來義國小教導手偶劇團10年，歷經明興閣老團長蘇明順、與團長蘇俊榮訓練，累積三屆學生，來義國小是排灣族原住民學校，結合原住民文化與布袋戲，演出排灣族文化故事，昨現場演出「nasi」（排灣族語生命），用布袋戲偶表演，台下一片叫好。

來義國小手偶劇團學生全是六年級共19人，學生們包辦前後場，六年級潘洛伶說，操偶要不斷練習，很辛苦，接偶時，指甲有時候受傷；六年級葉朵兒說，從錯誤中學習，從舞台跳到布幕，要配合下半身拋接，更要注意協調性。

文化處表示，「明興閣掌中劇團」1957年創團至今，家族傳承三代，是少數保留後場傳統北管樂隊演奏家族戲班，前後場由家族成員擔綱，包含戲偶雕刻、偶服偶具、布景燈光等均不假他人之手，全由蘇家人參與。老團長蘇明順三弟蘇明雄除擔任後場樂師，更是南台灣重要戲偶雕刻師，劇團2015年獲文化部認定為屏東縣無形文化資產保存團隊，被譽為「潮州國寶」。

布袋戲 屏東縣 排灣族

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