屏縣來義國小手偶團 布袋戲演排灣故事

扎根屏東縣潮州鎮逾一甲子「明興閣掌中劇團」，是南台灣著名家族布袋戲團，即起到9月1日在潮州鎮的屏東戲曲故事館辦特展，展現劇團三代傳承掌中風華，明興閣掌中劇團推廣布袋戲文化，在來義國小擔任手偶劇團指導老師，布袋戲結合原民文化，演出排灣族故事。

明興閣掌中劇團在來義國小教導手偶劇團10年，歷經明興閣老團長蘇明順、與團長蘇俊榮訓練，累積三屆學生，來義國小是排灣族原住民學校，結合原住民文化與布袋戲，演出排灣族文化故事，昨現場演出「nasi」（排灣族語生命），用布袋戲偶表演，台下一片叫好。

來義國小手偶劇團學生全是六年級共19人，學生們包辦前後場，六年級潘洛伶說，操偶要不斷練習，很辛苦，接偶時，指甲有時候受傷；六年級葉朵兒說，從錯誤中學習，從舞台跳到布幕，要配合下半身拋接，更要注意協調性。

文化處表示，「明興閣掌中劇團」1957年創團至今，家族傳承三代，是少數保留後場傳統北管樂隊演奏家族戲班，前後場由家族成員擔綱，包含戲偶雕刻、偶服偶具、布景燈光等均不假他人之手，全由蘇家人參與。老團長蘇明順三弟蘇明雄除擔任後場樂師，更是南台灣重要戲偶雕刻師，劇團2015年獲文化部認定為屏東縣無形文化資產保存團隊，被譽為「潮州國寶」。