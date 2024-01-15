小三國語考卷超難！家長崩潰「大家答案都不同」 老師說話了

一名家長貼出國小三年級的國語考卷，崩潰直呼：「正確答案到底是什麼？」、「每個人的答案都不一樣」。原來這份考卷其中一題主要在考「經過」這個詞，根據語意會有不同的詞性、解釋，不料一票大人被考倒。

一名家長貼出國小三年級的國語考卷，崩潰直呼：「正確答案到底是什麼？」引起熱議。圖擷自《爆廢公社二館》

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》貼出這份考卷，其中一題為：「古炮像士兵，經過這麼長的日子，還堅守著這兒。」這個句子中「經過」的意思和下列哪句不相同？一、這條路太窄了，大卡車無法「經過」。二、當你「經過」超市時，幫我買一瓶醬油。三、目擊證人向警方說明車禍的「經過」。四、「經過」艱辛的歷程，他终於爬上頂峰。

貼文曝光後，多數網友認為正確答案是三，紛紛表示：「『經過』有兩個意思，第一個是路過、通過、走過，選項一、二、四和題目的『經過』就是這個意思。第二個意思則是，過程、經歷，只有選項三的『經過』適用這個解釋」、「三是名詞，其餘動詞」、「三、意思是來龍去脈」、「答案三、他在考小學生詞性」。

也有人認為，題目出錯的可能性很高，應該把原問題的「不相同」改為「相同」，那答案就會只有一個，「只有四是相同」、「覺得題目問題問錯，應該是是問相同的意思，我選四」、「用詞性解釋，我覺得說不過去」。

至於正確答案為何？有國小老師表示，答案是三，這題他有考過，內容有修編過。有其他網友補充道，其實題目與選項一、二、四的「經過」都是走過、通過的意思，只是受詞不同，一、二指的是實體的道路或地點，題目及四指的是時間，所以才有錯覺只有四一樣，因此正確答案是三。

另外也有網友抱怨：「國小程度用意境來想，當小朋友都很厲害啊，搞不懂出題的老師在幹嘛？分出是非對錯就很好了」、「經過思考之後，我還是沒有答案」。