快訊

直播／14日才發賀電恭喜賴當選 諾魯二度與台斷交

戰火100天：加薩190萬人成難民、以色列被告上國際法庭「種族滅絕」

她搭捷運遭婦人「扯髮壓地」還想拖下車 警察也看不下去

小三國語考卷超難！家長崩潰「大家答案都不同」 老師說話了

聯合新聞網／ 綜合報導

一名家長貼出國小三年級的國語考卷，崩潰直呼：「正確答案到底是什麼？」、「每個人的答案都不一樣」。原來這份考卷其中一題主要在考「經過」這個詞，根據語意會有不同的詞性、解釋，不料一票大人被考倒。

一名家長貼出國小三年級的國語考卷，崩潰直呼：「正確答案到底是什麼？」引起熱議。圖擷自《爆廢公社二館》
一名家長貼出國小三年級的國語考卷，崩潰直呼：「正確答案到底是什麼？」引起熱議。圖擷自《爆廢公社二館》

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》貼出這份考卷，其中一題為：「古炮像士兵，經過這麼長的日子，還堅守著這兒。」這個句子中「經過」的意思和下列哪句不相同？一、這條路太窄了，大卡車無法「經過」。二、當你「經過」超市時，幫我買一瓶醬油。三、目擊證人向警方說明車禍的「經過」。四、「經過」艱辛的歷程，他终於爬上頂峰。

貼文曝光後，多數網友認為正確答案是三，紛紛表示：「『經過』有兩個意思，第一個是路過、通過、走過，選項一、二、四和題目的『經過』就是這個意思。第二個意思則是，過程、經歷，只有選項三的『經過』適用這個解釋」、「三是名詞，其餘動詞」、「三、意思是來龍去脈」、「答案三、他在考小學生詞性」。

也有人認為，題目出錯的可能性很高，應該把原問題的「不相同」改為「相同」，那答案就會只有一個，「只有四是相同」、「覺得題目問題問錯，應該是是問相同的意思，我選四」、「用詞性解釋，我覺得說不過去」。

至於正確答案為何？有國小老師表示，答案是三，這題他有考過，內容有修編過。有其他網友補充道，其實題目與選項一、二、四的「經過」都是走過、通過的意思，只是受詞不同，一、二指的是實體的道路或地點，題目及四指的是時間，所以才有錯覺只有四一樣，因此正確答案是三。

另外也有網友抱怨：「國小程度用意境來想，當小朋友都很厲害啊，搞不懂出題的老師在幹嘛？分出是非對錯就很好了」、「經過思考之後，我還是沒有答案」。

小學生 爆廢公社 國文科

延伸閱讀

爸爸自製秘密基地！女兒只花兩小時瞬間佔領 四年後一幕笑壞網友

業績王牌升職變酷吏主管 老闆看不下去相勸遭嗆「公司有今天都靠我」

柯文哲敗選不辭黨主席？林濁水「1句話斷言」殘酷結局：不只四分五裂

侯友宜選輸…後方正妹哭不停 網瘋傳「好像郭雪芙」身分曝光

相關新聞

小三國語考卷超難！家長崩潰「大家答案都不同」 老師說話了

一名家長貼出國小三年級的國語考卷，崩潰直呼：「正確答案到底是什麼？」、「每個人的答案都不一樣」。原來這份考卷其中一題主要在考「經過」這個詞，根據語意會有不同的詞性、解釋，不料一票大人被考倒。

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

升學加分、前3名發1萬獎金 新北國中技藝競賽3月登場

為讓技職教育向下扎根國中，新北市與台灣師範大學合作協助學科命題，並號召18所大專及技高學校，一同舉辦112學年度國中技藝...

瑞豐國中射擊隊高市中運奪3金破大會 7隊員前進全中運

高雄市瑞豐國中射擊隊在113年度高雄市中等學校運動會射下3金、1銀與2銅，包辦團體錦標國男組射擊項目空氣手槍、步槍冠軍。...

苗縣頒會考績優獎金 盼與竹縣市三分天下

苗栗縣政府為激勵優秀學子在縣內就近入學，提供激勵翻轉方案等獎勵金，昨天頒出464萬餘元給國中會考、運動績優學生及學校，盼...

高中推廣正確騎車觀念 微型電動二輪車納重點

交通部於民國111年底修法，納管微型電動二輪車，且須在2年內完成掛牌。教育部近日舉辦高中騎乘安全研習活動，將微型電動二輪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。