宜蘭大里國小 新校舍上梁

宜蘭大里國小位處宜蘭縣最北端，因校舍老舊、建築物耐震係數不足，恐有倒塌危險，縣府爭取經費將老舊校舍拆除重建，歷經疫情及缺工等難關，昨工程上梁典禮，新校舍預計今年8月完工。

大里國小位於宜蘭縣最北的頭城鎮，從頭城市區開車前往學校要30、40分鐘，其他鄉鎮市到這所學校車程更要1小時以上。

縣長林姿妙表示，大里國小學校背山面海、環境優美，學區綿延長達近10公里，教育部於109年核定補助款1億2935萬餘元辦理拆除重建，112年再核定教師宿舍工程968萬餘元，工程自111年8月10日開工，一年半以來歷經新冠肺炎疫情及缺工挑戰，工程順利，落成啟用後將提供師生優質環境。