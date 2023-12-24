快訊

柯文哲平安夜恆春開講 指以前做票是停電、現在直接剪掉44秒

孝順姐弟雙載與貨車相撞噴飛身亡 法院輕判肇事女駕駛…原因出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女兒瘋抖音「主動學習」簡體字秀戰果 爸爸翻開一看差點暈倒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名爸爸指出，女兒最近瘋中國抖音，開始主動學習寫簡體字，最近還秀出她的學習成果。圖／路透、翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」
一名爸爸指出，女兒最近瘋中國抖音，開始主動學習寫簡體字，最近還秀出她的學習成果。圖／路透、翻攝自臉書社團「爆廢公社二館

社群媒體抖音」（TikTok）於青少年間流行，上頭的短影音帶出不少風潮，卻也引發不少爭議。一名爸爸在臉書社團「爆廢公社二館」發文，指出女兒最近瘋中國抖音，竟開始主動學習寫簡體字，最近還秀出她的學習成果，讓該位爸爸直呼「看完差點暈倒」卻也不好說什麼，大嘆「還好她平時國語能力有85分以上」。

貼文一出，網友們反應兩極。有人認為簡體字不用特地學習，小孩若太常看抖音影片，家長也要適時阻止，「簡體字看得懂就好，偶爾筆畫多、要筆記時嫌麻煩用就好。然後，抖音這玩意兒，真的要讓她少看」、「寫在台灣試卷上直接0分」、「中共抖音、藝人、節目等東西，我完全沒有在看」、「這才是文化統戰啊，不過這種跟利益無關的，政府也不會在乎」、「（小孩）之前一直說大陸用語，我聽到就說再說一次大陸話就不准給我看抖音，就再也不敢了」。

也有部分網友幫忙緩頰，認為說不定這就是現下的流行，小孩有心學習新事物值得鼓勵，「我覺得主動想學習新事物，對小孩來說是正向的舉動耶」、「願意主動『學習』總比玩手遊好，現在的小孩啊...隨她吧」、「讓她一起學吧，說不定是天才」、「還好啦，婐悶（我們）以前是流行火星文餒，現在流行簡體字啦，每個時代的流行咩」。

不過，繁體字仍有許多忠實擁護者，網友們再次感嘆繁體字優美，「國中也常練簡體字因為懶得寫字，長大後為了能寫出美麗的板書，狂練繁體字」、「繁體字那麼優美」、「哼，簡體中文破壞繁體中文的美感，我就搞不懂為何要學」。

抖音 TikTok 社群媒體

相關新聞

女兒瘋抖音「主動學習」簡體字秀戰果 爸爸翻開一看差點暈倒

社群媒體「抖音」（TikTok）於青少年間流行，上頭的短影音帶出不少風潮，卻也引發不少爭議。一名爸爸在臉書社團「爆廢公社二館」發文...

台東小六生霸凌同學 不滿老師調查、持椅砸師致腦震盪

台東傳出有學校小六學生疑不滿老師調查霸凌情事，情緒失控竟持椅砸老師，造成老師頭部受傷憤而到派出所做筆錄備案。縣府教育處表...

清水高中開生醫法商實驗班 校長有感：會考分數逐年增加

少子化衝擊，雙北同為基北考區高中職競爭激烈。為吸引更多學生就讀，許多學校發展實驗班，112學年度共有22校設42班，多為...

竹市13校75間老舊廁所翻新 本周全數完工

為提供學校師生安全、舒適的如廁環境，新竹市府今年推動校園環境新建、整建工程，其中，學校廁所是校園環境中必備且重要的設施，...

台東小六生被查霸凌 持椅砸老師

台東傳出有小六學生疑不滿老師調查校園霸凌，情緒失控竟持椅子砸傷女老師頭部導致腦震盪，老師憤而報警，校園暴力也引發家長憤慨...

彰化偏鄉小校校慶焢窯 家長會現烤30隻甕仔雞吃到飽

彰化縣香田國小有一塊生態田，收割後成為歡樂活動園地，今天親師和學童下田焢窯，家長會在校園前庭烤甕仔雞，焢窯食物和30隻烤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。