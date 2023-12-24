女兒瘋抖音「主動學習」簡體字秀戰果 爸爸翻開一看差點暈倒

社群媒體「抖音」（TikTok）於青少年間流行，上頭的短影音帶出不少風潮，卻也引發不少爭議。一名爸爸在臉書社團「爆廢公社二館」發文，指出女兒最近瘋中國抖音，竟開始主動學習寫簡體字，最近還秀出她的學習成果，讓該位爸爸直呼「看完差點暈倒」卻也不好說什麼，大嘆「還好她平時國語能力有85分以上」。

貼文一出，網友們反應兩極。有人認為簡體字不用特地學習，小孩若太常看抖音影片，家長也要適時阻止，「簡體字看得懂就好，偶爾筆畫多、要筆記時嫌麻煩用就好。然後，抖音這玩意兒，真的要讓她少看」、「寫在台灣試卷上直接0分」、「中共抖音、藝人、節目等東西，我完全沒有在看」、「這才是文化統戰啊，不過這種跟利益無關的，政府也不會在乎」、「（小孩）之前一直說大陸用語，我聽到就說再說一次大陸話就不准給我看抖音，就再也不敢了」。

也有部分網友幫忙緩頰，認為說不定這就是現下的流行，小孩有心學習新事物值得鼓勵，「我覺得主動想學習新事物，對小孩來說是正向的舉動耶」、「願意主動『學習』總比玩手遊好，現在的小孩啊...隨她吧」、「讓她一起學吧，說不定是天才」、「還好啦，婐悶（我們）以前是流行火星文餒，現在流行簡體字啦，每個時代的流行咩」。

不過，繁體字仍有許多忠實擁護者，網友們再次感嘆繁體字優美，「國中也常練簡體字因為懶得寫字，長大後為了能寫出美麗的板書，狂練繁體字」、「繁體字那麼優美」、「哼，簡體中文破壞繁體中文的美感，我就搞不懂為何要學」。