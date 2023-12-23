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桃園育仁國小種有機為長輩加菜做公益 實做中建立好品德

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
育仁國小有自己的有機菜園。圖／育仁國小提供
育仁國小有自己的有機菜園。圖／育仁國小提供

桃園市觀音區育仁國小學童聖誕節、新年前在老師們安排下，體驗不一樣的新年禮物做公益，採摘在校園親手種植的有機蔬菜，送到當地的藍埔關懷據點還料理分享鄉親享用。雖然寒流來襲，但愛心不減， 學生們個子不大、愛心很大。

校方表示，小朋友日前一早就開心採收學校「可食地景街」的有機蔬菜高麗菜、芥菜和結頭菜， 輔導主任黃煥勇說，所有的蔬菜當初都是帶這學生採用友善無毒的自然農法種植，蔬菜天然健康。小朋友從鬆土、種植、抓蟲、自製有機肥與天然驅蟲液等，從實做中友善環境，培養正確、安全及健康的飲食觀念，也將食農教育融入陶藝、木藝、園藝、草編等，營造具美感的可食地景街，可食地景街裡不只有孩子的健康力，更有許多孩子的創造力。

觀音區藍埔關懷據點徐桂本理事長、徐文宏總幹事表示，感謝育仁國小師生來關懷據點做公益，鄉親都很高興他們的到來，大家一起為社會盡一些心意，讓社會充滿愛與關懷。育仁國小校長張雄騰說，做公益不用等長大，當孩子開始參與公共事務，就會發現孩子的成長速度與幅度超乎想像，所以帶孩子將親手種植的蔬菜煮給關懷站的弱勢鄉親享用，培養孩子在實作過程中學習，鼓勵孩子從小完成利他助人的好事，建立良好的品德。

育仁國小學生們不只種菜還學習料理。圖／育仁國小提供
育仁國小學生們不只種菜還學習料理。圖／育仁國小提供
學生們採摘有機蔬菜送到關懷據點分享。圖／育仁國小提供
學生們採摘有機蔬菜送到關懷據點分享。圖／育仁國小提供

愛心 食農教育 小學 桃園

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