提升學生住宿品質 雙溪高中打造五星示範宿舍

雙溪高中是一所完全中學，同時有國中和高中部，加上學生大多是外地來就讀，平日都是住在學校宿舍，為提供給學生更好的住宿品質，校方將其中五間房間重新改造，不僅具現代感，安全性也一併提升，打造五星住房環境，讓學生都很期待未來住進去的新生活。

雙溪高中近期宿舍的內裝有了新面貌，為了提供學生更優質的住宿環境，校方花了二百多萬率先裝修男生和女生宿舍的五間房間，全新木質地板，床板，書桌和牆面，以及廁所都提升，讓學生都很開心與期待。

雙溪高中校長葉俊士說，雙溪高中是一所住宿型學校，大概有一半的學生都是來自外地，也因此宿舍品質對於學生學習也占了很重要的部分，這次宿舍改善能更強化安全性和美觀，提供學生有像回到家的感覺，改造後的宿舍房間也留了很大的空間讓學生可以自己布置成屬於自己的房間，讓他們宿舍在學校更有歸屬感。