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林口南勢國中開工 2025年8月招生

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市林口區南勢國中昨開工。記者劉懿萱／攝影
新北市林口區南勢國中昨開工。記者劉懿萱／攝影

新北市林口區南勢國中昨辦開工，預計興建9棟建物，可設普通班36班、特教班1班及非營利幼兒園8班。副市長陳純敬說，林口人口急遽成長，除新建南勢國中校舍，也一併增設托育、托老及非營利幼兒園，創造學校與社區雙贏。

林口區人口破13萬人，僅3所國中，近年林口發展快速，因應未來工一工業區湧入家庭及學齡人口，市府2020年宣布新建南勢國中，歷經2次流標、追加經費，今年4月20日工程決標。

教育局指出，南勢國中興建面積3.47公頃，工程由市府編列17億650萬餘元，總樓地板面積2萬7483平方公尺，興建9棟地下1層、地上5層建物。完工後可提供普通教室36間、資源班教室6間、專科教室28間，及圖書館等，預計2025年8月招生，先招收7年級學生。

社福大樓可提供幼兒園8班、托育及托老，其中幼兒園預計可收托212人，2間2歲專班、6間3至5歲專班，托育可收45人，托老60人。

新工處長王益翔說，工程將分期交付給校方，預計2025年完成第一階段工程，校方8月便可招生；第二階段將完成剩餘校舍，包括8、9年級棟、專科棟、體育館1至2樓，2026年8月完工。第三階段興建社福大樓及操場工程，將一併整合校園周邊既有人行道相關設施，打造以人為本通行環境，預計2026年11月完工。

幼兒園 林口 托育

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