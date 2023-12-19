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林口南勢國中耗資17億今開工 2025年8月先招收7年級生

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市林口區南勢國中今辦開工典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市林口區南勢國中今辦開工典禮。記者劉懿萱／攝影

新北市林口區南勢國中今辦開工典禮，預計興建9棟建物，可設普通班36班、特教班1班及非營利幼兒園8班。新北副市長陳純敬說，林口人口急遽成長，除新建南勢國中校舍外，市府也一併增設托育、托老及非營利幼兒園，創造學校與社區雙贏。

林口區現已達13萬人僅3所國中，近年林口發展快速，為因應未來工一工業區湧入家庭及學齡人口，市府2020年宣布新建南勢國中，歷經2次流標、追加經費後，今年4月20日工程決標。教育局指出，南勢國中興建面積為3.47公頃，工程由市府編列17億650萬餘元，總樓地板面積為2萬7483平方公尺，興建9棟地下1層、地上5層建物。完工後可提供普通教室36間、資源班教室6間、專科教室28間及圖書館、體育館、行政空間、操場等，預計2025年8月招生，先招收7年級學生。

社福大樓可提供幼兒園8班、托育及托老，其中幼兒園預計可收托212人，2間兩歲專班、6間3至5歲專班，托育可收45人，托老則可收60人。

新工處長王益翔說，工程將分期交付給校方，預計2025年完成第一階段工程後，校方8月便可招生；第二階段將完成剩餘校舍，包括8、9年級棟、專科棟、體育館1至2樓，預計2026年8月完工；第三階段興建社福大樓及操場工程，將一併整合校園周邊既有人行道相關設施，打造以人為本的通行環境，預計2026年11月完工。

工務局長祝惠美說，南勢國中新校舍將結合林口在地記憶，風雨走廊立面以紅磚點綴，呼應磚仔窯廠歷史記憶，校舍外牆與陽台則以綠色系為主，呈現茶園地景意象，並利用連接廊道的圓柱造型電梯，象徵昔日磚窯醒目的煙囪，以豐富的色彩及材質搭配運用，表現活撥的校園風貌。

新北市林口區南勢國中預定地今辦開工典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市林口區南勢國中預定地今辦開工典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市林口區南勢國中今辦開工典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市林口區南勢國中今辦開工典禮。記者劉懿萱／攝影

林口 幼兒園

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