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聯合盃作文決賽 挑戰思辨能力

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
第17屆聯合盃作文大賽金門地區決賽昨在金城國中登場，210名學生參賽，爭取全國總決賽各組獎項榮譽。記者蔡家蓁／攝影
第17屆聯合盃作文大賽金門地區決賽昨在金城國中登場，210名學生參賽，爭取全國總決賽各組獎項榮譽。記者蔡家蓁／攝影

第17屆聯合盃作文大賽金門地區決賽昨在金城國中登場，有210名學生參賽，爭取全國總決賽各組獎項榮譽，競爭激烈，到場陪考家長不少。學生普遍表示，題目發揮空間大，思考後才能決定下筆方向。

聯合盃全國作文大賽全國決賽昨天分別在台北開南中學、台中明德中學、台南南二中、金門金城國中4地同步登場，共2940名學生參加，爭取各組名次。金門地區今年有723人參加初賽，210名學生進入決賽，教育處長孫麗琪一早前往金城國中為參賽學子打氣，聯合報教育事業部總經理潘素滿、城中校長謝志偉陪同巡視考場。

孫麗琪表示，聯合盃作文賽展現別出新裁的競賽方式，決賽是以圖文方式提供資訊給考生，可自訂題目發揮，參賽者需具備時事、分析、創新等能力，才能建構出理想的篇幅，富有挑戰性。

潘素滿指出，今年作文大賽主題「一筆縱橫，啟動實踐－協作共融新視界」，期許考生面對生活議題時，也能運用跨領域思辨能力，跳脫批判、對立的立場，進而提出有創意的解決方案。

為服務陪考家長，主辦單位安排家長講座，邀聯合報寫作教室資深講師呂倩如主講「會考摘星術－跨域好讀成就高學力」，從拆解長文、跨域閱讀、邏輯思辨3個方向，帶領家長思考如何引導孩子應對大考。今年作文賽提供線上查成績服務，放榜當天參賽者可到聯合報教育服務官網「聯合學苑」會員專區，查詢個人比賽結果。

金門 寫作教室

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