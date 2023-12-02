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台中健民國小更名竹仔坑揭牌 象徵傳承新起點

中央社／ 台中2日電

台中市健民國小，因有民眾認為名稱諧音不雅爭取改名，地方籌組「學校更名推動小組」獲市府更名為「竹仔坑國小」，今天揭牌儀式邀請校友參與，象徵世代傳承、新的起點。

校方表示，健民國小民國48年2月成立，至今已滿63年，學校位於台中市大里區最東南角的竹仔坑社區。因民眾認為學校名稱的諧音不雅，3年前由大里竹仔坑社區發展協會與家長會等推動更名，籌組「學校更名推動小組」。

更名提案陸續經學校校務會議、家長代表大會決議通過，在完成更名計畫書、召開社區公聽會凝聚各方應見後，於去年底提出申請，今年3月2日獲得市府行文同意，今年8月1日起更名為竹仔坑國小。

配合校門、警衛室重建及周邊環境整建工程後，校方今天舉辦學校更名揭牌儀式，並邀請畢業校友返校交流，象徵世代傳承、新的起點。

校長張家馨接受中央社記者電話訪問時表示，「竹仔坑」是當地古地名，今天的返校活動也讓學校校友與學校有新的連結，是這座有歷史的學校一個重要轉捩點。學校未來將持續以「全人教育、雙語公校」為新品牌，縮短教育資源落差、強化特色教育。

台中市 返校 品牌

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