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聯合盃作文大賽宜蘭區初賽30位得獎者出爐 進軍全國賽

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國中九年級組優勝者，頭城謝雨霏、利澤張睿鈞、國華陳天晴、復興林妍寧、國華郭詠淇。記者戴永華／攝影
國中九年級組優勝者，頭城謝雨霏、利澤張睿鈞、國華陳天晴、復興林妍寧、國華郭詠淇。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府今天舉辦「第17屆聯合盃作文大賽宜蘭初賽」頒獎典禮，宜蘭區初賽共有1400多人報名參賽，經由評審從中選出30件得獎作品，由縣長林姿妙表揚並頒發獎勵金及獎狀給得獎者，肯定其優秀表現。

聯合盃作文大賽邁入第17屆，除了在各縣市辦理初賽，也在新加坡及馬來西亞等設8處海外考場，成為國際賽事。宜蘭區初賽10月28日舉辦，由縣府指導、聯合報系承辦，從國小中年級組到高中職組共分成6組比賽，各組作文試題當場揭曉，題目呼應時事及縣市環境，同時也把環保生態及綠能入題。

縣長林姿妙表示，閱讀教育從小扎根，縣府鼓勵學校推動閱讀教育，倡導家庭親子閱讀，培養學生閱讀興趣及習慣，感謝聯合報舉辦如此有意義的活動，也感謝指導老師對閱讀教育及寫作指導的努力奉獻，豐沃蘭陽文學的土壤，提供更多宜蘭學生熱愛閱讀及寫作。

聯合報教育事業部總經理潘素滿表示，國內各媒體只有聯合報成立教育部，長年舉辦作文大賽，推動閱讀寫作教育，聯合報創造更多舞台及機會讓學生練習，是激發創意思考、不拘於框架的作文賽事。

各組前5名將代表宜蘭進軍全國作文大賽，名單依序如下：

國小中年級組：光復蕭子芯、光復陳恩希、凱旋汪見晴、中道陳思彤、宜蘭林柏宇。

國小高年級組：壯圍謝雲品、中道林昕霈、公正俞宣葦、光復洪晞媛、光復陳品璇。

國中七年級組：復興方心柔、壯圍李家蓉、中道陳柏禎、羅東林家羽、宜蘭黃衍盛。

國中八年級組：復興游迦茜、羅東俞林佑、中華林子淯、員山吳凱崴、羅東曾翊倫。

國中九年級組：頭城謝雨霏、利澤張睿鈞、國華陳天晴、復興林妍寧、國華郭詠淇。

高中職組：蘭女朱子希、宜中游惠甯、中道楊以潔、蘭女王以安、羅高陳宜菲。

國小中年級組優勝者，光復蕭子芯、光復陳恩希、凱旋汪見晴、中道陳思彤、宜蘭林柏宇。記者戴永華／攝影
國小中年級組優勝者，光復蕭子芯、光復陳恩希、凱旋汪見晴、中道陳思彤、宜蘭林柏宇。記者戴永華／攝影
第17屆聯合盃作文大賽宜蘭初賽今天舉行頒獎典禮，宜蘭區初賽1400多人報名參加，經評審從中選出30件得獎作品，代表進軍全國賽。記者戴永華／攝影
第17屆聯合盃作文大賽宜蘭初賽今天舉行頒獎典禮，宜蘭區初賽1400多人報名參加，經評審從中選出30件得獎作品，代表進軍全國賽。記者戴永華／攝影
國中七年級組優勝者，復興方心柔、壯圍李家蓉、中道陳柏禎、羅東林家羽、宜蘭黃衍盛。記者戴永華／攝影
國中七年級組優勝者，復興方心柔、壯圍李家蓉、中道陳柏禎、羅東林家羽、宜蘭黃衍盛。記者戴永華／攝影
高中職組優勝者，蘭女朱子希、宜中游惠甯、中道楊以潔、蘭女王以安、羅高陳宜菲。記者戴永華／攝影
高中職組優勝者，蘭女朱子希、宜中游惠甯、中道楊以潔、蘭女王以安、羅高陳宜菲。記者戴永華／攝影
獲獎學生羅東國中俞林佑接受家人獻花，開心分享寫作經驗。記者戴永華／攝影
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國中八年級組優勝者，復興游迦茜、羅東俞林佑、中華林子淯、員山吳凱崴、羅東曾翊倫。記者戴永華／攝影
國中八年級組優勝者，復興游迦茜、羅東俞林佑、中華林子淯、員山吳凱崴、羅東曾翊倫。記者戴永華／攝影
國小高年級組優勝者，壯圍謝雲品、中道林昕霈、公正俞宣葦、光復洪晞媛、光復陳品璇。記者戴永華／攝影
國小高年級組優勝者，壯圍謝雲品、中道林昕霈、公正俞宣葦、光復洪晞媛、光復陳品璇。記者戴永華／攝影

宜蘭 羅東 馬來西亞

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