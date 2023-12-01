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竹市學區畫分確立原則 2階調整

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

新竹市就學人口成長，學區畫分議題受家長關注。竹市府今年推動學區畫分檢討，前天開第三次審議委員會議邀集專家學者、議員、校長、里長與家長會長等人討論，確立學區畫分以最適步行距離為原則，豐功里1至34鄰與東勢里113學年度維持原學區，高峰國小將調整為自由學區。

教育處指出，學區畫分秉持「單一學區、就近入學」、「共同學區、提供選擇」、「落日條款、緩衝入學」等方向推動。考量學生就學權益並兼顧讓每校都有固定生源，單一學區會以該里鄰與學校步行距離較近者畫分，共同學區則以步行距離近且該校空間量能負荷，經委員會決議同意調整。

學區畫分及調整審議委員會議也確定採分113與114學年度兩階段調整，落日條款為公告日後第3學年執行。第一階段113學年度學區調整部分，豐功里1至34鄰建議納入建功高中國中部學區，考量豐功里1至34鄰現已為培英國中及建功高中共同學區，審酌步行距離，113學年度不須調整。

東勢里現為培英國中學區，有建議評估學區畫分到三民國中，教育處說明，經審酌步行距離，113學年度學區不變。高峰國小113學年度將調整為自由學區。

市長高虹安說，學區畫分及調整審議委員會將持續作業程序，並積極研擬新竹市學區畫分及調整審議實施計畫等配套，以客觀的適切方法符合大眾需求。

新竹 英國 高虹安

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