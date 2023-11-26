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用50種香氣作畫 陳雲個展用嗅覺喚起記憶的百轉千迴

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
陳雲以嗅覺的感官特殊性，透過將近50種植物氣味相互配搭，為本次展出的其中四幅畫作概念，調製四款專屬香調。圖／伊日藝術計劃提供
陳雲以嗅覺的感官特殊性，透過將近50種植物氣味相互配搭，為本次展出的其中四幅畫作概念，調製四款專屬香調。圖／伊日藝術計劃提供

欣賞畫展不只靠眼睛，嗅覺也可是一種開啟記憶的密碼，引領觀眾走進隱身於繪畫之中的氣味風景。

伊日藝術計劃YIRI ARTS推出最新展覽「走進霧散的片光裡：陳雲個展」，畫家陳雲運用色彩暈染、畫面空間轉換及繪畫技巧，調和近50種植物香氣作為感官的延伸載體，揉入文學詩意氛圍，繪出現實交織夢境的內在情感世界。

「感覺與記憶」是陳雲在創作中時常關注的主題，其繪畫多以組件形式呈現，利用蒙太奇的敘事方法捕捉那些潛沉記憶。而她精心規畫的構圖，像是一首詩作，隱藏了現實與時空，僅留下一些有限的線索，有如定焦的場景、手的特寫、女人的背影，以及微觀的物件或符號畫面，讓觀者自行拼接組合。

海馬迴是腦內形成記憶的重要區塊，當人啟動嗅覺與視覺時，大腦會即時浮現與生命經驗相關的各種記憶片段。陳雲以嗅覺的感官特殊性，透過將近50種植物氣味相互配搭，為本次展出的其中4幅畫作概念，調製4款專屬香調。

她揉合花果草樹香氣，包含鳶尾花、荔枝、茶葉、龍涎香等等，並融入個性鮮明的辛香，像是肉豆蔻、黑胡椒等，呈現如香水般前、中、後調的豐富層次，隱喻記憶的百轉千迴。引導觀者透過流動的香氣，感受抽象意識的脈動，也讓繪畫作品開展出新的觀看維度。

「走進霧散的片光裡」承襲「組畫」形式，陳雲藉由畫布巧妙安排順序，宛如化身領路人，打著微弱的光，帶領觀者走入記憶深處。閱讀她的作品，觀眾從不感陌生，反而像是將人生的回憶與夢境，從心底取出反覆複習。

●「走進霧散的片光裡：陳雲個展」即起於伊日藝術計劃（台北市內湖區新明路86巷1號）1F，展至12月2日。

伊日藝術計劃推出「走進霧散的片光裡：陳雲個展」。圖／伊日藝術計劃提供
伊日藝術計劃推出「走進霧散的片光裡：陳雲個展」。圖／伊日藝術計劃提供

氣味 畫作

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