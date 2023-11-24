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師大附中模考 成績爆神秘規律

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
師大附中上月底高三生參加全模，英文作文成績卻被發現有「神秘規律」，質疑批改有出現漏洞。圖／聯合報系資料照
師大附中上月底高三生參加全模，英文作文成績卻被發現有「神秘規律」，質疑批改有出現漏洞。圖／聯合報系資料照

學測倒數計時，學生們如火如荼備考，師大附中上月底26班700多名高三生參加模擬考，檢視成績卻發現至少有10個班級多數學生英文作文成績等於所寫行數除以2的「神秘規律」，質疑批改有問題。校方已要求廠商收回重新批閱，最快1周改完。

師大附中有多名學生反映，英文作文模擬考成績出現規律，寫34行得17分、寫28行得14分、寫14行得7分、寫23行得12分。成績竟與所寫行數除以2相同，且不僅1名學生，統計至少10個班級有狀況，質疑委外廠商批改出問題。

校方得知消息後，已要求廠商全面回收檢視並全部批閱，再把成績提交學校，後續總體成績處理情形會與廠商討論，再告知學生結果。

校長室秘書陳和寬說，這次全國模擬考，參與學校多，批改老師部分則由廠商聘請，可能批改量較大，礙於時間壓力才出現疏漏，過去沒有這類狀況發生，也沒有學校反映類似狀況，後續會和廠商釐清，廠商已向校方道歉，承諾會更嚴謹處理。

模擬考由各校聯合找廠商出題，版本有所差異，作文批改方式由各校相互討論後決定，以北市高中職模擬考為例，中英作文考完多數由校內老師批改。

師大附中 英文 學測

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