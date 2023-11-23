快訊

親民黨不分區李桐豪第一 老師傅宋楚瑜當「總教練」未入列

中國羽賽／左手重炮開轟 林俊易拍退世界第二金廷晉級8強

馬英九做完見證換郭台銘當桶箍 藍白在野整合還有戲？

高雄國中生最愛的書 總裁獅子心、Friendshape上榜

中央社／ 高雄23日電
書籍示意圖。 圖／ingimage
書籍示意圖。 圖／ingimage

高雄市國中生最愛閱讀的中英文書籍今天出爐，根據統計分別是「總裁獅子心」與Friendshape；市府教育局也表揚29所獲得閱讀標章的國中，鼓勵學校推廣閱讀，提升學生中英文能力。

依據高雄市「愛閱網」統計，去年111學年度以「總裁獅子心」最受國中生喜愛，有多達4000次選讀認證；英文書籍是Friendshape，獲得超過1000次選讀認證。

高雄市政府教育局透過新聞稿指出，高雄市「愛閱網」自民國101年創立至今，提供適合國中生閱讀中英文書籍，目前推薦優良中文書籍有145本、英語書籍39本，閱讀後線上進行中英文測驗題目已達5000多題。

111學年度「愛閱網」上網註冊人數達4萬2914人，每校學生閱讀書籍總數平均為1192本次，全市國中學生閱讀書籍並通過評量書籍共計11萬9191本次；個人閱讀書籍達5本以上學生有8599人、50本以上學生有83人、100本以上學生共有17人。

教育局表示，為鼓勵學校積極推動閱讀教育，每名學生平均通過閱讀3本以上，以及全校1/3以上學生至少通過閱讀1本書，學校可獲得閱讀標章，今年全市共有29所國中達標。

今年得獎名單中，位處偏鄉的杉林國中已連續4年獲得閱讀標章肯定，校方推動閱讀計畫、講座、好書推薦與晨讀等活動。

根據統計，「愛閱網」選讀與完成線上認證數最多的中文書籍，前3名分別為「總裁獅子心」、「愛在蔓延中」與「解憂雜貨店」；英文書前3名則是Friendshape、The Little Mouse, the Red Ripe Strawberry,and the Big Hungry Bear、Green Eggs and Ham。

教育局長謝文斌表示，期望透過「愛閱網」普及於國中學生間，營造友善閱讀環境，均衡偏鄉與城市國中學生閱讀學習資源，利用多元管道促進學生閱讀動機，透過參與線上測驗活動，讓學生能自行檢視閱讀理解程度，也營造多元英語學習環境。

英文 教育局 高雄市

延伸閱讀

全台最大！DON DON DONKI高雄大立店12月7日開幕 3個全新獨家專區只有這裡有

高雄傳將開第3家好市多 網友希望前進鳳山

台灣首家好市多將搬家 業者擬高雄新設第3家店

文山高中與高雄萬豪酒店產學合作 提高就業升學選擇性

相關新聞

串連各博物館 竹市府辦解謎遊戲、送復古紀念品

新竹市舊城區是全台古蹟及歷史建築密度最高的區域之一，有超過300年的歷史積累，為鼓勵民眾以步行方式感受古城獨特魅力，市府...

高雄國中生最愛的書 總裁獅子心、Friendshape上榜

高雄市國中生最愛閱讀的中英文書籍今天出爐，根據統計分別是「總裁獅子心」與Friendshape；市府教育局也表揚29所獲...

台南崇學國小數位學習拿全國卓越獎 創思課程學生超愛

2023年教育部推動數位學習績優徵選揭曉，台南市東區崇學國小榮獲績優中小學學校卓越獎，校長洪榮進表示，這是該校近年來持續...

生命陪伴生命 港坪國小教師陳權滿獲全國生命教育典範獎

教育部為表揚推動生命教育工作具特色的公私立各級學校，以及績優人員，日前在嘉義縣南華大學舉行頒獎典禮，嘉義市港坪國小教師陳...

迎龍子補就學缺口 竹縣推實驗高中

116學年度龍子龍女高中入學需求大增，國教署推估，將較今年高中入學學生數增加1677人，縣長楊文科昨宣布與陽明交大將推動...

福利偏低 新北學校3.2萬志工招募難

新北學校招募導護志工不易，全市300多校志工預算員額多達3.2萬人，預算僅1700萬元，平均每人每年僅約445元，每天不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。