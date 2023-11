高雄國中生最愛的書 總裁獅子心、Friendshape上榜

高雄市國中生最愛閱讀的中英文書籍今天出爐,根據統計分別是「總裁獅子心」與Friendshape;市府教育局也表揚29所獲得閱讀標章的國中,鼓勵學校推廣閱讀,提升學生中英文能力。

依據高雄市「愛閱網」統計,去年111學年度以「總裁獅子心」最受國中生喜愛,有多達4000次選讀認證;英文書籍是Friendshape,獲得超過1000次選讀認證。

高雄市政府教育局透過新聞稿指出,高雄市「愛閱網」自民國101年創立至今,提供適合國中生閱讀中英文書籍,目前推薦優良中文書籍有145本、英語書籍39本,閱讀後線上進行中英文測驗題目已達5000多題。

111學年度「愛閱網」上網註冊人數達4萬2914人,每校學生閱讀書籍總數平均為1192本次,全市國中學生閱讀書籍並通過評量書籍共計11萬9191本次;個人閱讀書籍達5本以上學生有8599人、50本以上學生有83人、100本以上學生共有17人。

教育局表示,為鼓勵學校積極推動閱讀教育,每名學生平均通過閱讀3本以上,以及全校1/3以上學生至少通過閱讀1本書,學校可獲得閱讀標章,今年全市共有29所國中達標。

今年得獎名單中,位處偏鄉的杉林國中已連續4年獲得閱讀標章肯定,校方推動閱讀計畫、講座、好書推薦與晨讀等活動。

根據統計,「愛閱網」選讀與完成線上認證數最多的中文書籍,前3名分別為「總裁獅子心」、「愛在蔓延中」與「解憂雜貨店」;英文書前3名則是Friendshape、The Little Mouse, the Red Ripe Strawberry,and the Big Hungry Bear、Green Eggs and Ham。

教育局長謝文斌表示,期望透過「愛閱網」普及於國中學生間,營造友善閱讀環境,均衡偏鄉與城市國中學生閱讀學習資源,利用多元管道促進學生閱讀動機,透過參與線上測驗活動,讓學生能自行檢視閱讀理解程度,也營造多元英語學習環境。