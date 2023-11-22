公共藝術砸百億挨批遭特定團體壟斷 文化部啟動檢討

近30年來，政府投入百億資源辦理公共藝術，卻遭批評由特定利益團體壟斷、機關只為辦理而辦理、造出無數公共垃圾、環境視覺汙染等，三名監察委員更於去年申請自動調查。為回應外界意見，文化部自昨起至明年2月，委託國立台南藝術大學協辦8場次諮詢會、2場公開交流會，邀請公共藝術領域專家學者、藝術家、策劃單位、興辦機關等，針對代辦、法令規範、執行樣態、人才培育、維護管理、基金運用等層面進行全面檢視及討論，尋求解決方案。

文化部長史哲出席首場諮詢會議時強調，公共藝術推動至今已30年，雖然持續順應整體環境趨勢調整法令及相關制度，但是作為一個台灣少見執行最久的公共政策，仍免除不了錯綜複雜的問題。期盼透過諮詢會議凝聚解決做法及未來發展方向，針對不涉及法規修訂部分，文化部將優先改善，並將依據討論共識評估修法內容。

昨日展開的首2場諮詢會議，分別邀請策劃單位及藝術家參與，與會人士多認為「代辦」一詞受到汙名化，應該在名稱及專業服務上有更明確定位，代辦單位的資訊露出也應更透明，以利於興辦機關尋求優良廠商協助；此外，也可考慮由文化發展基金挹注有意願的地方政府，以籌組類似專案管理中心的方式取代現行代辦制度。

針對評選機制，與會者多認為現行初選機制及簡章要求的提案內容可再精簡，將初選及複選評選項目作出區隔，並提出應於徵選階段公開徵選小組名單、應強化公共藝術培育課程或講習等建議。文化部政務次長李靜慧回應，文化部目前已修正設置計畫書及簡章等相關範本，以徵選小組名單公開為原則。

文化部表示，8場次諮詢會議都會以逐字稿方式公告於公共藝術官網，今年12月及明年2月也將辦理2場次公開交流會，開放關心公共藝術發展的民眾報名參與，期盼台灣公共藝術發展能以嶄新面貌邁向下一個里程碑。