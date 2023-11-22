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捨高中讀職校找到人生目標 花蓮高農邱俊紳獲金手獎

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
全國農業類技藝競賽，本月中旬在花蓮高農舉行，有30校、200多位選手參加。圖／花農提供
全國農業類技藝競賽，本月中旬在花蓮高農舉行，有30校、200多位選手參加。圖／花農提供

國立花蓮高農今年承辦全國農業類技藝競賽，選手也有好表現，獲得3座金手獎、6項優勝。其中食品檢驗分析職種金手獎第三名的邱俊紳，放棄普通高中改讀職校，找到興趣和亮點，取得保送國立科大資格，考慮就讀屏東科技大學食品科學系，朝食品檢驗領域發展。

邱俊紳國中參加技藝班，對烘焙產生興趣，雖然考上高中，卻選擇就讀花農食品加工科。今年5月通過校內選拔成為技藝競賽選手，9月起由賴世榮、江春梅兩位老師帶著密集訓練，每天至少練習8小時。

他說，食品檢驗分析需要操作實驗器材，要對化學、生物的理論、公式有一定程度的理解，需要花很多時間反覆操作，訓練過程發現自己對化學頗有領悟力，不只是比賽，更找到人生目標。

全國農業類技藝競賽本月中旬在花農舉行，食品檢驗分析職種有來自全國38名選手競技，邱俊紳笑說，雖有主場優勢，比賽時仍緊張到手發抖，他決定一步一步來，先做有把握的題目，讓自己安定下來，過程很順利，開心拿到金手獎第三名。

獲得金手獎讓邱俊紳取得保送國立大學資格，他覺得台灣愈來愈重視食品安全，食品檢驗很有發展性，自己也很有興趣，決定選擇屏科大食品科學系。

除了邱俊紳，花農農經科勞思惠獲得農經科職種金手獎，指導老師為黃士庭和邱美雲；森林科許芳綺獲得森林職種金手獎，指導老師為李文正和許芳瑜，另有6項優勝、團體項目獲森林職種第2名及食品檢驗分析第5名。

校長梁宇承說，花農相隔多年再承辦全國技藝競賽，30所農業學校共257名選手參加9個職種，學校老師除培訓選手還要承辦賽事，感謝老師們的辛勞，也嘉勉學生好表現。

花蓮高農學生邱俊紳（右起）、許芳綺、勞思惠參加全國農業類技藝競賽，獲得金手獎。圖／花農提供
花蓮高農學生邱俊紳（右起）、許芳綺、勞思惠參加全國農業類技藝競賽，獲得金手獎。圖／花農提供
花蓮高農學生邱俊紳參加全國農業類技藝競賽，獲得金手獎，校長梁宇承給予鼓勵。記者王燕華／攝影
花蓮高農學生邱俊紳參加全國農業類技藝競賽，獲得金手獎，校長梁宇承給予鼓勵。記者王燕華／攝影

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