安俞真化身最美學姐！韓網皺眉指北一女制服「像囚服」 鄉民笑：情感加成

最美學姐降臨！南韓女子團體IVE本月12日來台舉辦簽售會，其中隊長安俞真更特別換上北一女的校服，化身「小綠綠學姐」與粉絲們互動。系列照片立刻在網路上掀起轟動，許多台灣粉絲都大讚「學霸美女臉、超適合」，但圖片流到南韓卻有不同反應，南韓網友認為該校服「比較像囚服或員工制服」，奇特的反饋讓台灣網友笑翻。

IVE本月來台進行簽售，有粉絲特別準備了北一女的校服給安俞真，不僅將她的生日組成號碼繡成學號，更在一旁繡上「真」字，準備相當用心。安俞真換上「小綠綠」制服後立刻讓粉絲嗨翻，俏麗的短髮搭上清新的氣質，學生感大爆棚，更被許多人譽為「最美學姐」、「美女學霸」，一系列照片在網路掀起話題，許多粉絲也拍手叫好，「她這髮型好像是現役北一女學生XD，肯定校花」、「居然沒違和感，真適合」、「謝謝那位粉絲，太好看了」。

231112 臺灣場簽售 Taiwan OFFLINE FAN EVENT



北一女安#ANYUJIN #anyujin #yujin #안유진 #유진 #ユジン #安兪真 #兪真 pic.twitter.com/lAvDOXQbHO — 𝑾𝒊𝒕𝒉 𝑨𝒏𝒀𝒖𝑱𝒊𝒏 兪你相遇 (@Withan_yujin) 2023年11月18日

然而，消息傳回南韓卻有不同的反響，一名南韓網友在論壇上表示，安俞真換上台灣著名高中的校服後，臉上散發出一股台灣青春電影女主角的氛圍，但他認為該校服很像南韓知名主題樂園「愛寶樂園」的員工制服，看起來也很像囚服。

許多南韓網友也紛紛留言發表看法，「這不是囚服嗎？」、「對不起，我一看到就以為是監獄的囚服」、「看起來很像工廠的工作服，俞真很漂亮」、「哈哈，校服看起來就像工廠的衣服」。

許多台灣網友得知南韓的反應後都感到相當有趣，「北一女囚服，真的無違和感」、「現在想想，繡學號真的很像囚犯欸」、「有看到韓網貼出他們的囚服照片，還真像」，也有人表示「台灣人懂就好～」、「北一女的情感加成+1」、「北一女的制服是榮譽感，不是美感」。後續也有台灣網友在社群平台X發文，以韓文解釋北一女在台灣的地位，進行另類的國際交流。