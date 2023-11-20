廣興國小 特色課解招生困境

彰化縣、南投縣多校原本岌岌可危，打造出辦學特色後，脫離裁併名單，也吸引穩定生源，翻轉小校命運，甚至吸引學生跨區就讀。

二○一七年，彰化縣廣興國小共卅三名學生，被列入裁併校評估名單，地方即傳聞學校將轉租長照機構，但廣興國小校長吳寶嘉與和老師，發展特色課程，規畫打造Motherland（在地認同）、Innovation（文青創意）、Nature（生態永續）等主軸的「ＭＩＮＴ香草」彈性課程。師生在校內種植香草，把農業帶進社區，也凝聚社區向力心，現有一一七名孩子就讀。

彰化縣媽厝國小四年前的學生數為一一○多人，沒裁併校危險，但校長曾俊堯「居安思危」，推動輕艇運動特色，爭取家長參與和社會資源；有家長指導開闢草莓園，並爭取逢甲建築協會的偏鄉教育播轉計畫，在校園內興建「紫葡小書屋」，學生逆勢成長到一五○人。

南投縣長福國小位居南投、台中交界處，人口外流嚴重，師生數一度不到五十人，面臨廢併校威脅。校長黃彥超說，因校區環山、校內老樹林立，教師及家長具有「攀樹師」資格，發展戶外探索體驗教育和外語教學。二年前，長福國小轉型為南投首座非原住民地區實驗小學，獲得教育部教學卓越金質獎肯定，連年招生報名熱烈。

彰化縣花壇國中也曾因少子化、非山非市等因素招生不易，但校方尋求外部資源，在仰望教育基金會協助下，強化學生技藝職能；學生去年在全國技能競賽勇奪一金一銀三銅，居全國之冠，甚至取得國手選拔門票，現已擺脫招生困境。