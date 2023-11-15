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員林東山國小喔熊、東山鴞馬賽克壁畫 路人眼睛一亮

中央社／ 彰化15日電

參山國家風景區管理處在彰化員林市東山國小大門外牆，設置台灣觀光大使喔熊及東山國小吉祥物東山鴞馬賽克拼貼壁畫；參山處指出，盼壁畫成為展示學校風采特色的窗口。

交通部觀光署參山國家風景區管理處為推動風景區美學，特別在員林市東國山小大門外牆，設置馬賽克拼貼壁畫。參山處今天發布新聞稿指出，大門外牆馬賽克拼貼壁畫，長約29公尺長，高3公尺，喔熊組長及東山鴞則寬約2.3公尺、高1.5公尺的馬賽克浮雕。

參山處長曹忠猷說，外牆上有台灣觀光大使喔熊組長及東山國小吉祥物東山鴞的大型浮雕，瞬間提升東山國小美感，也讓過路遊客耳目一新，希望當民眾看到壁畫時能充滿歡樂，也讓更多人認識百年東山國小及學校的棒球隊。

東山國小校長王建凱指出，馬賽克壁畫巧妙加入東山國小北管、棒球等特色課程，展現對學校多元性關注，象徵凝聚共鳴，為學校營造充滿藝術氛圍環境。

壁畫 員林

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