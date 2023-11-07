鄧公國小附幼換新設施很美觀 孩子有更好學習環境

為了要讓新北市淡水區鄧公國小附設幼兒園的小朋友，有更好看的門面，新北市議員鄭宇恩今年初來到學校會勘後，也爭取到了經費，將幼兒園從鞋櫃、置物櫃以及大門公告欄等設施全都換新，並且經過設計後，也美觀許多，議員表示，期盼透過門面設施的更新，讓孩子有更好的學習環境。

新北市議員鄭宇恩表示，從今年初開始到現在的整理完工，這次特別受校長邀請來到幼兒園當中了解完成後的狀況，包括了大門從原本的金屬原色，增加了繽紛的色彩，還有學童所放置的安全帽位置，也將櫃子設計成可愛的圖案，另外還有鞋櫃以及上方照明等等，都變得煥然一新。

鄧公國小校長顏顯權表示，這次非常感謝新北市議員鄭宇恩的幫助，因此這次也特別邀請市議員來到幼兒園當中參與幼童的唱跳課程，一起同樂，也藉此了解到上課的多元互動學習，而這次包括了公告欄，門口牆面整修，並且將淡水河與觀音山意象都融入到環境佈置當中，讓整體更加美觀與充滿在地特色，期盼幼兒園的改造，讓幼童有個快樂的學習環境。