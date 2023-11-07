快訊

她不喝酒竟罹肝癌還轉移至肺臟 醫推測恐因「長期吃這物」

和日本高校比一比...家長狠批北一女、建中樂隊樂器「太老舊」 北市府回應了

普亭再吞下恥辱...俄羅斯最新軍艦還沒正式服役就被毀 重創照片曝光

鄧公國小附幼換新設施很美觀 孩子有更好學習環境

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市議員鄭宇恩爭取到了經費，將鄧公國小附設幼兒園從鞋櫃、置物櫃以及大門公告欄等設施全都換新。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員鄭宇恩爭取到了經費，將鄧公國小附設幼兒園從鞋櫃、置物櫃以及大門公告欄等設施全都換新。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要讓新北市淡水區鄧公國小附設幼兒園的小朋友，有更好看的門面，新北市議員鄭宇恩今年初來到學校會勘後，也爭取到了經費，將幼兒園從鞋櫃、置物櫃以及大門公告欄等設施全都換新，並且經過設計後，也美觀許多，議員表示，期盼透過門面設施的更新，讓孩子有更好的學習環境。

新北市議員鄭宇恩表示，從今年初開始到現在的整理完工，這次特別受校長邀請來到幼兒園當中了解完成後的狀況，包括了大門從原本的金屬原色，增加了繽紛的色彩，還有學童所放置的安全帽位置，也將櫃子設計成可愛的圖案，另外還有鞋櫃以及上方照明等等，都變得煥然一新。

鄧公國小校長顏顯權表示，這次非常感謝新北市議員鄭宇恩的幫助，因此這次也特別邀請市議員來到幼兒園當中參與幼童的唱跳課程，一起同樂，也藉此了解到上課的多元互動學習，而這次包括了公告欄，門口牆面整修，並且將淡水河與觀音山意象都融入到環境佈置當中，讓整體更加美觀與充滿在地特色，期盼幼兒園的改造，讓幼童有個快樂的學習環境。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

幼兒園 議員 淡水

延伸閱讀

綠議員批新北「怠惰」旅展沒設攤 觀旅局：桑塔熊有去

新北議會「侯友宜立牌之亂」落幕 劉和然率官員道歉

淡水正德國中柔道隊要出國比賽 紅樹林有線捐贈經費

影／民進黨團議會質詢火爆 批劉和然是冒牌市長、倫理僭越

相關新聞

「蘿蔔刀就放回軍火庫吧」！這所國小也禁鼻吸能量棒魔芋爽

大陸社群平台流行的「蘿蔔刀」引起校園安全討論，部分縣市明令禁止學生帶進校園。高雄市新上國小除了禁學生攜帶蘿蔔刀來學校，也...

竹縣高中不足議員提「終止這校合約」 楊文科：2縣立高中擴校增班

民進黨新竹縣議員歐陽霆與國民黨議員吳旭智今天質詢皆提出，竹縣高中不足，縣府應盡快自辦高中解套。縣長楊文科說，已規劃縣立六...

新北某國小100多名學生腹瀉、嘔吐 校長：集中在5年級

新北市新莊區某國小3日出現百餘名學生腹瀉、嘔吐等腸胃不適；校方今天表示，營養午餐團膳業者已暫停供餐，至下午，學生都正常上...

教育新模式！台南為孩子金融素養扎根 銀行員入班宣導

為讓金融素養從小扎根，台南市新南國小今天舉辦「華南挺臺南 CSR金融共好公益計畫」，由銀行員擔任老師，針對國小四年級學生...

用樂高拼出百年寺廟 師鐸獎得主帶學生看台灣建築之美

台北市萬芳高中歷史老師黃小萍是112年師鐸獎得主，她透過自己設計的社會領域課程，讓學生看見台灣建築之美，並以二手樂高積木...

2050未來世界是這樣？新港藝高與5校師生展演科學藝術

嘉義縣新港藝術高中3天前受邀參加為期2天台灣科學教育館2023台灣科學節展覽，這次主題是「2050未來世界」，藝高學生展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。