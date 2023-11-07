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2050未來世界是這樣？新港藝高與5校師生展演科學藝術

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
2023台灣科學節展覽「2050未來世界」，嘉義新港藝高師生帶領參與學生，進入結合科學與藝術之沉浸式劇場展演。圖／新港藝術高中提供
2023台灣科學節展覽「2050未來世界」，嘉義新港藝高師生帶領參與學生，進入結合科學與藝術之沉浸式劇場展演。圖／新港藝術高中提供

嘉義縣新港藝術高中3天前受邀參加為期2天台灣科學教育館2023台灣科學節展覽，這次主題是「2050未來世界」，藝高學生展演結合科學與藝術之沉浸式劇場，吸引民眾前往體驗，也將於11月18、19日移師，參與2023年Maker Faire Taipei創客嘉年華活動，要以科技藝術傳遞環保永續理念。

你曾想過2050未來世界是長怎樣子？這次聯展由5校師生共創新媒體藝術宇宙劇場，透過AI辨識裝置、VR虛擬實境元宇宙、AR擴增實境、動力藝術等方式，讓民眾體驗未來世界及宇宙探索，進行新興科技創意應用，反思保育環境等議題。

新港藝高校長任以真表示，展覽內容為學校特色課程成果，由美術科、自然科、生活科技科及數學科教師團隊，共同研發STEAM跨領域素養課程，結合雙語教育，培養學生動手做、生活應用、解決問題、五感學習的能力。

聯合創作展有近300名師生參與，由新港藝高及台中高工創客社師生打造宇宙ＡI動力劇場，串接桃園市大勇國小和慈文國小師生共創ＳＤＧs議題的ＶＲ元宇宙，並加入竹南高中之2050年未來藍圖ＡＲ作品。

策展教師駱巧梅說，透過參與台灣科學節展出，讓更多人看見新港藝術高中數位藝術之核心價值，同時藉由與他校交流，展現藝術行動影響力；校長任以真指出，學校除發展STEAM跨域課程，也舉辦大師講堂、實驗講堂、微課程等啟發學生創造力，培育未來人才。

新港藝術高中表示，接下來新港藝高師生們將於11月18日及11月19日兩天，將此次創作展出作品再度帶到台北，參與2023年Maker Faire Taipei創客嘉年華活動，發揚STEAM創意精神，以科技藝術傳遞環保永續理念。

2023台灣科學節展覽「2050未來世界」，嘉義新港藝高學生指導參與學生體驗結合科學與藝術之沉浸式AI劇場。圖／新港藝術高中提供
2023台灣科學節展覽「2050未來世界」，嘉義新港藝高學生指導參與學生體驗結合科學與藝術之沉浸式AI劇場。圖／新港藝術高中提供
2023台灣科學節展覽「2050未來世界」，嘉義新港藝高師生結合科學與藝術之沉浸式劇場展演，吸引全台各地學生慕名體驗。圖／新港藝術高中提供
2023台灣科學節展覽「2050未來世界」，嘉義新港藝高師生結合科學與藝術之沉浸式劇場展演，吸引全台各地學生慕名體驗。圖／新港藝術高中提供
2023台灣科學節展覽「2050未來世界」，嘉義新港藝高師生結合科學與藝術之沉浸式劇場展演超吸睛。圖／新港藝術高中提供
2023台灣科學節展覽「2050未來世界」，嘉義新港藝高師生結合科學與藝術之沉浸式劇場展演超吸睛。圖／新港藝術高中提供

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