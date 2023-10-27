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苓洲國小綠屋頂 永續兼具休憩

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
高雄市副市長林欽榮（左二）昨天到苓洲國小青葉館，參加綠屋頂示範工程啟用典禮。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮（左二）昨天到苓洲國小青葉館，參加綠屋頂示範工程啟用典禮。記者徐如宜／攝影

高雄市政府推動建築物立體綠化與設置綠屋頂，苓洲國小青葉館綠屋頂示範工程昨啟用，場域結合綠能光電，市府並與農業部簽訂合作意向書，未來導入智慧澆灌技術，副市長林欽榮和運動校隊還踩發電腳踏車競速，彰顯綠屋頂除隔熱、環境永續，還兼具休憩功能。

高雄市工務局今年以苓洲國小作範例，透過設置綠屋頂，在頂樓規畫景觀植物園、能源基地及快樂農場等三區域，並以綠屋頂結合光電應用、休憩和教育，工程費787萬元，增加約840平方公尺綠帶面積。

林欽榮表示，市議會今年6月三讀通過「淨零城市發展自治條例」，成為「氣候變遷因應法」公布以來，台灣首部地方淨零法規，明年度總預算首度編列「淨零」支出項目275.96億元。

工務局表示，高雄市推動建築物立體綠化，與綠屋頂政策已14年，除補助公有建築，公寓大廈與民宅建築，也推動示範工程，做為建築技術和環境永續示範。景觀植物園有台灣原生種區、外來種植物區、盆栽銀行區等，並定位為「苓洲國際園藝銀行」，做為校園走廊盆栽植物替換。

能源基地設置雨水回收設施，並設人力發電腳踏車，即時發電監測設備可讓小朋友運動健身，並了解動能轉換電能概念。2016年至今推動建築物綠屋頂補助計畫補助87案，新增3961平方公尺綠化面積。

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綠屋頂 建築 高雄市

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