苓洲國小綠屋頂 永續兼具休憩

小孩上學後，時常碰到生日當天為上學日，一名家長分享，因為自己的孩子今年生日剛好要上學，因此準備了各類糖果餅乾外送到學校，幫孩子慶生之餘也和同學們一同分享。沒想到引發兩極討論，一派網友表示不該帶零食去學校造成困擾，另一派網友則認為藉此留下特別的回憶也沒有不好。

2023-10-27 17:40