高雄國小示範綠屋頂 規畫景觀植物園能源基地快樂農場

高雄市政府推動建築物立體綠化與設置綠屋頂，今天啟用苓雅區苓洲國小青葉館綠屋頂示範工程，場域結合綠能光電，市府並與農業部共同簽訂合作意向書，未來導入智慧澆灌技術。副市長林欽榮和運動校隊以發電腳踏車競速，彰顯綠屋頂除了隔熱和環境永續功能之外，還兼具休憩功能。

林欽榮表示，市議會今年6月三讀通過「淨零城市發展自治條例」，成為「氣候變遷因應法」公布以來，台灣首部地方淨零法規。明年度總預算首度編列「淨零」支出項目275.96億元，包含交通運輸淨零、資源循環零廢棄、淨零綠生活、自然碳匯開發與保育和農漁業淨零等。

工務局今年以苓洲國小作為範例，施工費787萬元，綠帶面積增加約840平方公尺。透過綠屋頂設置，規畫成景觀植物園、能源基地及快樂農場等三區域，以綠屋頂結合光電，應用於休憩和教育，在追求淨零過程也沒有忽略舒適和環境永續身心靈調合的生活。

工務局表示，高雄市致力推動建築物立體綠化與綠屋頂政策推行至今已14年，除了補助公有建築，公寓大廈與民宅建築外，也推動示範工程做為建築技術和環境永續推動的示範案例。景觀植物園分有台灣原生種區、外來種植物區、盆栽銀行區等，並定位為「苓洲國際園藝銀行」，做為學校教室走廊既有盆栽植物替換所需的種苗銀行。