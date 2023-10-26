迎淨零排放 高市苓洲國小屋頂綠化啟用

高市府推動建物立體綠化與設置綠屋頂，今天啟用苓雅區苓洲國小青葉館

結合綠能光電的「綠屋頂」示範工程；典禮中市府也與農業部共同簽訂合作意向書，攜手邁向淨零排放。

今天啟用儀式中，高雄市副市長林欽榮在運動校隊同學邀約下以發電腳踏車競速，顯示綠屋頂除隔熱和環境永續功能外，還兼具休憩功能。

林欽榮表示，市議會6月三讀通過「淨零城市發展自治條例」，成為「氣候變遷因應法」公布以來，台灣首部地方淨零法規。明年度總預算首度編列「淨零」支出項目新台幣275.96億元，包含交通運輸淨零、資源循環零廢棄、淨零綠生活、自然碳匯開發與保育和農漁業淨零等，由工務局主責高雄厝、綠能和光電專案。

今年以苓雅區苓洲國小作為範例，施工費787萬元，綠帶面積增加約840平方公尺。透過綠屋頂設置，規劃成景觀植物園、能源基地及快樂農場等三區域。

工務局今天新聞稿表示，綠屋頂結合光電應用休憩和教育。其中，景觀植物園分台灣原生種區、外來種植物區、盆栽銀行區等，並定位「苓洲國際園藝銀行」，做為學校教室走廊既有盆栽植物替換所需種苗銀行。能源基地設置雨水回收設施作為水資源管理，設置人力發電腳踏車，藉由即時發電監測設備，讓學童運動健身同時並了解動能轉換電能概念。

高雄市致力推動建築物立體綠化與綠屋頂政策，工務局建築管理處表示，除補助公有建築，公寓大廈與民宅建築外，也推動示範工程做為建築技術和環境永續推動示範案例。依統計，自民國105年至112年，推動建築物綠屋頂補助計畫補助87案，並新增3961平方公尺綠化面積，年減碳排放量79.22公噸。

另外，高市府今年度與農業部進行都市農園智慧澆灌推動合作，採用桃園區農業改良場所研發技術，在三民家商空中農場設置使用，雙方並簽定共同合作意向書，未來導入智慧澆灌技術，促進都市農園推動和智慧節水效能，共同推動淨零碳排。