美的饗宴！彰化藝術高中舞蹈班畢業成果展明天登場

彰化藝術高中國中部與高中部舞蹈班，在全國各項舞蹈比賽均有優異成績，明天（21日）將在彰化演藝廳以「續」為主題，舉辦聯合成果發表會，演出時間分為兩場，下午場兩點起、晚上場七點起，校長蔣秉芳表示，師生們都歡迎各界前往欣賞，也為舞蹈班學生加油打氣。

蔣秉芳說，彰藝舞蹈班練就的不只功課、舞道，也是培養精湛的臨場經驗與視野，延續著一場場的人生舞展，繼續著他們舞蹈的夢，一屆屆接棒努力，這就是這次成果展以「續」為主題的精神。

蔣敏芳說，此次畢業成果展演出的同學，都是在大大小小比賽及演出中，身經百戰的舞者，當天呈現現代舞、芭雷、中華舞等不同風格的舞碼，結合各種風格的音樂及燈光，整體的綜合藝術呈現，為大家帶來全方位藝術饗宴。

彰化藝術高中本屆舞蹈班的學生，在全國各大舞蹈比賽均表現優異，包括111學年榮獲全國國中A團體丙組現代舞「優等」、高中職A團體乙組古典舞「特優」；今年受邀參加「舞動心世界」112年全國學生舞蹈比賽特優團隊聯合展演，以「牡丹」一舞在台北國父紀念館表現突出，獲最佳舞技、最佳編舞等特優團隊。