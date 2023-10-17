社群認反映學生投訴遭告 新北教局否認提告

IG匿名版「黑特/告白中山股份無限公司」遭告違反公司法獲不起訴，版主質疑是因學生投訴中山國中禁禦寒衣物外穿才遭市府提告；教育局和校方都否認提告，服儀已彈性調整。

「台灣青年民主協會」在臉書（Facebook）貼文稱，IG（Instagram）匿名版「黑特/告白中山股份無限公司」去年有學生貼文，不滿新北市中山國中「要求學生帽 T 帽子必須塞到上衣內、不能外露」，「禁止學生外穿禦寒外套」、「限制學生髮式不染、不燙」。

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貼文指出，匿名版版主當時整理所有學生的投訴，以匿名版名義發函新北市政府教育局，希望新北教育局調查中山國中違反教育部「國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則」，並督導學校改善。

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貼文稱，版主在半年後收到新北地檢署的傳票，新北市政府將版主函送檢方偵辦，市府認為版主違反公司法第 19條第1項「未經設立登記公司名義經營業務罪」。檢察官指出實務上並無「股份無限公司」公司種類。因此，做出不起訴處分。

貼文中，被告認為教局縱容中山國中在服儀上，使用違法校規處分學生至2023年初止。學生批評新北市府「解決不了問題，就想解決提出問題的人。試圖提告以「刑事處罰」來施壓。

對於社群的指控，教育局及中山國中都否認有提告。初步了解，此案是經發局接獲檢舉依規定函送檢方偵辦。

中山國中校長范筱蓉向中央社表示，中山國中擁有優良校風及傳統，此一社群版主確實是中山國中畢業多年的校友，校方也對社群內反映的意見進行檢討及澄清，也讓服儀在適應天氣上有相當彈性的穿著空間。

她強調，對於外界的意見一定會虛心接受，絕不可能因而提告，只是在眾多家長支持下，禁止學生禦寒衣物穿在制服外及燙染髮等服儀規定，校方雖會有所堅持，但也願進行後續的檢討及改進。