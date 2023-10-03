六和高中囊括今年桃園語文競賽11面獎項 列桃園私中第一
桃園市平鎮區的六和高中推動的寧靜式閱讀，漸顯成效。國高中在112學年度桃園市語文競賽決賽中，共囊括十一面獎項，其中曾紫寧獲國中客語（四縣）情境式演說第一名，將代表桃園市參加全國語文競賽。
語文競賽指導老師范志萍分享培訓過程。她表示，學生通過校內初選後，多數是利用課後以及平常的零碎時間練習，選手參賽的心態很重要，能持續積極學習，例如練習中遇上冷僻用語，先找方言辭典，一一克服。此次能取得全國賽代表權，絕對是選手努力所得的。
獲獎的曾紫寧在九月初複決賽後的表示，「終於了解『人外有人天外有天』的道理，往後要更努力練習，為全國賽準備。回想培訓的過程，每天要上課，還須寫稿、背稿，過程中無數次想放棄，還好媽媽及老師總在身旁鼓勵、陪伴，讓我將心中的負能量轉化成前進的動力。那一疊疊稿紙，也是人生旅途的一塊塊磁磚，原來辛苦後得來的果實有多麼甜美。」
六和高中校長陳淑惠表示，每年九月的桃園市語文競賽，全市74間國中為了拿到各項目的全國代表權都卯起勁來，六和國中部能拿到團體組第二名，成為私中第一，全校師生同感光榮。參賽選手須具備紮實的語言技能、過人的閱讀理解能力，並且在口語表達要很有信心，能夠清楚陳述觀點。六和注重多元表現，不只關注學科知識，更強調啟發學生天賦，期待在全國賽中，選手能發揮實力，為六和、桃園爭光。
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