六和高中囊括今年桃園語文競賽11面獎項 列桃園私中第一

桃園市平鎮區的六和高中推動的寧靜式閱讀，漸顯成效。國高中在112學年度桃園市語文競賽決賽中，共囊括十一面獎項，其中曾紫寧獲國中客語（四縣）情境式演說第一名，將代表桃園市參加全國語文競賽。

語文競賽指導老師范志萍分享培訓過程。她表示，學生通過校內初選後，多數是利用課後以及平常的零碎時間練習，選手參賽的心態很重要，能持續積極學習，例如練習中遇上冷僻用語，先找方言辭典，一一克服。此次能取得全國賽代表權，絕對是選手努力所得的。

獲獎的曾紫寧在九月初複決賽後的表示，「終於了解『人外有人天外有天』的道理，往後要更努力練習，為全國賽準備。回想培訓的過程，每天要上課，還須寫稿、背稿，過程中無數次想放棄，還好媽媽及老師總在身旁鼓勵、陪伴，讓我將心中的負能量轉化成前進的動力。那一疊疊稿紙，也是人生旅途的一塊塊磁磚，原來辛苦後得來的果實有多麼甜美。」