官方出版「帶你回花蓮」獲選中小學生讀物 市公所：與有榮焉
文化部公布「第45次中小學生讀物選介」，今年共選出8大類652種推介讀物，主題豐富多元，其中花蓮市公所出版發行的「帶你回花蓮-穿梭街市百年」書籍入選為優良讀物，推介給中小學生及家長。
「帶你回花蓮-穿梭街市百年」入選「中小學生讀物選介」人文社科類，文化部推薦評語寫出，以照片爬梳花蓮市建市歷程，回顧百餘年來市民生活的足跡，借詩人楊牧名作「帶你回花蓮」之題，於書頁之間與花蓮人以及喜愛花蓮、關心花蓮的朋友，一同穿梭街市百年。
推薦評語指出，「帶你回花蓮-穿梭街市百年」老照片中的花蓮樣貌與如今大不相同，透過老照片，學生可以與家人一同互動、學習。
花蓮市長魏嘉彥表示，市公所2022年出版「帶你回花蓮-穿梭街市百年」一書，以照片爬梳花蓮市建市的歷程，回顧百餘年來市民生活的足跡，發行後受到熱烈回響。很榮幸在今年獲選「中小學生讀物選介」，希望大小朋友能透過閱讀這本書，從了解、體認到愛上我們的土地。
「帶你回花蓮-穿梭街市百年」是由花蓮市立圖書館企畫、市公所出版，邀請黃家榮、葉柏強兩位老師撰寫，王威智老師負責彙整及編輯。書中紀錄花蓮市從1914年到2018年百年來的城市發展，圖文並茂、易於閱讀，也讓不同年齡階層透過文字、圖片更認識書中的故事。
「第45次中小學生讀物選介」，可於官網（http://book.moc.gov.tw）查閱，魏嘉彥期待此份書單成為學生及家長、老師們的選書指南。
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