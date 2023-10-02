麻豆安業國小清空地 糖鐵軌道重見天日
台南麻豆區安業國小10多年前學生銳減不到40人，一度被列為裁併校對象，近年成功轉型，學生數逆勢上揚已突破百人；為解決接送問題，校方經市府等協助整理校園旁空地，百公尺糖鐵重見天日，學生能在此停等接送。居民說，小時候常見台糖五分車載運甘蔗穿梭，如今讓長輩重拾兒時回憶。
安業國小現任校長許宏吉上任後積極走入社區，結合鄰近台南藝術大學、總爺藝文中心資源多次合辦活動，更推動彈性學習領域國際英語、在地產業、在地文史等5大主軸，學生多元探索、適性發展累積口碑，不少家長遷戶口安排子女來就讀。
不過學校大門口正是市道173線，往來車流頻繁，家長接送學生腹地不足有安全疑慮，市府及立委郭國文向交通部爭取完成建置通學步道外，校方相中西側圍牆台糖土地，在麻豆區公所、總爺藝文中心協助清除大片雜草，讓約百公尺長的糖鐵鐵軌重現天日，南市都發局將鐵軌鋪上露骨材，做人車分流，老榕樹還建1座乘涼的樹屋平台。
原本社區髒亂點成休憩新據點，李姓居民說，隨著時代轉變，糖鐵荒蕪被遺忘，如今看到軌道重現有莫名悸動，除是學校活教材，更讓長輩重拾兒時回憶。
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