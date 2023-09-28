鐵飯碗摔不破？教師高薪又有寒暑假人人羨 他曝辛酸內幕：「這些人」才爽

大眾總對公務人員有著「鐵飯碗」的印象，老師更是其中受人推崇的職業之一，多數人認為教師能領高薪，還可以和學生一起放寒暑假，紛紛稱羨，不過現實真是如此嗎？一位網友發文，表示無意間發現教師並非高薪工作，並提出疑問「老師薪水這麼低，為啥一堆人搶著考」，見此，一位「師丈」便回文解答，引起不少過來人的共鳴。

近日一位網友在PTT發文指出，教師甄試的門檻不低，錄取率更是不到5%，所以自己先前一直認為教師的薪水較高，看到網上統整的資料才發現，剛入行的月薪只有4萬出頭，隨著年資、職等向上累積，「做到頂也才100萬多一些」，讓原PO不禁好奇：「這麼低的薪水為啥一堆人搶著考？」貼文曝光後引起一陣討論，沒想到竟有不少人狠酸「因為你再怎麼爛，只要不犯法就不會失業」、「等你課教熟了以後又沒接行政，寒暑假不用備課，根本爽的要命，薪水比不上生活品質」、「年薪百萬、寒暑假，很爽」。

見此，一位網友便回文揭開「教師」這個職業的面紗，他表示自己的妻子是「人人稱羨」的國小老師，現在職等330，月領六萬初、不含課後加班費，每天七點半要到學校早值，下班回到家都已經七點了，連續工作十二小時後，還得在家處理作業、日誌，六日也要忙學校的事，時不時要備課，很少有完整的週末。寒暑假也和一般人想像中不同，常常有暑假、寒假課輔，且有一個月的時間要到學校輪值行政。

這位網友心疼的表示「老師不是只有教學生就好，其他雜事也一堆」，他指出，妻子晚上時常要回覆家長的訊息，勞工節、教師節也不會放假，平時若有事要請假，還要自掏腰包給代課老師鐘點費，再加上每個月扣掉的公教人員保險，一個月薪資被扣到剩不到五萬，「根本沒大家想的爽」。

不過他也說，教師的優點就是有很多福利和補助，像公幼不用抽籤保送、國旅卡一萬補助、貸款利息較低、中午吃飯餐費便宜，並且工作穩定成長。但對於有責任心的老師，這份工作不會輕鬆，「只有擺爛的老師會覺得這份工作爽」。

這篇文章引起許多共鳴，過來人紛紛淚訴「局外人永遠只會看到光鮮亮麗的那一面」、「說好混的根本不知道老師有多辛苦」、「會留言很爽的根本恐龍家長預備軍」、「只有低薪魯蛇，才會覺得老師過太爽，領太多，薪資都快只能請猴子了，還不重視教師人才流失的問題」、「假多？老師沒有年假、請病假一天要「自費」請代課 ，算下來有比上班族好很多嗎」、「一堆人暑假帶自己的小孩就在靠腰，老師一次帶幾十個還要應付恐龍家長，還要被說過太爽」。

也有人認同的指出，過得好不好的重點在是否「擺爛」，並嘆真正盡責的教師「CP值一點都不高」，「老師就是盡責的很累，不盡責的很舒服」、「擺不擺爛才是關鍵，看過擺爛爽過的」、「憑良心講這種待遇就是應該看準自己有鐵飯碗，打混摸魚才稱得上有CP值，認真做的都是好心做功德」、「你講到重點，認真才累，大家都領一樣的錢，你覺得擺爛的多還是認真的多」。