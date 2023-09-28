影／高雄愛群國小生化身Rapper 教師節唱跳拍饒舌影片謝師
「雖然今天教師節沒有放假，但我們要用說唱謝謝老師！」今天是教師節，高雄市愛群國小學童用說唱來感謝老師，唱rap搭配可愛的動作，完成溫馨又動人的影片，讓老師們會心一笑。
小朋友用輕快旋律搭配有趣的rap口白，這支預錄的「為老師說唱」影片，在今天教師節學生朝會上透過視訊對愛群國小師長表達孩子們的感謝，讓老師們感到意外驚喜。
這支影片由輔導組教師王純慧利用課餘時間錄製，由五年級6名學生為主要表演者，唱著rap搭配低年級學生可愛的動作，完成溫馨又動人的影片，呈現給全校師長們。學生們說，這可是錄了N次最後才成功，在教師節的今天祝老師們教師節快樂。
愛群國小讓孩子用行動對師長們表達敬意，並學習待人處事的方法，特別規畫了一系列的教師節慶祝活動。首先登場的是「猜猜我是誰」玄關布告欄張貼8位師長小時候的照片，讓全校學生猜猜照片的本人到底是誰？
接著在各班發下「愛師任務九宮格 」，讓每位學生在教師節前二周中帶著九宮格卡，向不同老師表達敬師之意，說一句感謝老師的話、表演給老師唱歌、跳舞、說笑話、演奏樂器等欣賞，完成任務卡後再由校長劉文溪抽獎頒發禮物。
劉文溪提醒小朋友，要用心感受老師的諄諄教誨，不只是在教師節感謝老師，平時也要對老師表達謝意。
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