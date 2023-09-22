竹女將辦創校百年藝術展 「校友家長」立委林思銘助攻
國立新竹女中是大新竹地區的女性第一學府，明年將迎來創校100周年。為慶賀別具歷史意義的100歲，校方特別策畫「竹女百年-沂風杏壇」藝術特展，身為竹女校友家長的立委林思銘拜會校方，允諾協助竹女推動各項百年校慶相關事宜，更將號召聚集全台廣大校友一同前來新竹縣美術館共襄盛舉。
竹女校長林桂鳳表示，「竹女百年-沂風杏壇」藝術特展是由頗具盛名的美術班老師們聯手推出100件珍貴藝術作品，包含油畫、水彩、水墨、雕塑、篆刻、陶藝、攝影、裝置藝術以及先進的互動藝術等。目標向民眾展現藝術教育成果，深化國人生活美學的宗旨。
林思銘日前陪同林桂鳳校長拜會新竹縣長楊文科，楊文科一口應允全力幫忙促成，也樂觀這場有意義的美術盛會在竹縣舉辦。這項藝術特展預計在新竹縣美術館隆重展出，訴說百年高校的風韻才華。
林桂鳳表示，感謝校友家長林思銘立委的引薦與奔走，也謝謝新竹縣長楊文科與教育局長楊郡慈的支持，讓竹女與新竹縣有機會合作打造屬於所有竹女人的藝術特展。
林思銘指出，非常欽佩林桂鳳校長對於教育不遺餘力，全國百年高中不到十所並且大多為男校，栽培女性學生為主的新竹女中獨具一格。他感性說，自己相當感念竹女不僅培育了自己的女兒，更是台灣眾多傑出女性的搖籃。
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